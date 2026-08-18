Зелен оазис или опасен капан: Новият парк по Владайската река буди сериозни тревоги

Предложението за изграждане на ново обществено пространство със зелени площи и зони за отдих по коритото на река Владайска - от Сточна гара по бул. "Сливница", бул. "Инж. Иван Иванов" и до бъдещия Зелен ринг на София, повдига сериозни дебати и основателни въпроси относно сигурността, особено на фона на историческия спомен за стихийните наводнения в столицата.

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Хроника на една неизбежна стихия

Владайската река далеч не е просто елемент от градския пейзаж. Съчетанието от проливни дъждове и бързо топене на снеговете на Витоша през пролетта, периодично тласка водите извън техните обичайни граници.

Йоан Николов припомня лятото на 1983 г., когато разрушителен порой изкарва от коритата основните софийски реки - Владайска, Перловска и Суходолска, наводнявайки града и взимайки две човешки жертви и автомобили са били обръщани по таван от прииждащата стихия.

През юни 2008 г. десетки аварийни екипи и пожарникари се намесват за отводняване на закъсали автомобили и приземни етажи на над 100 сгради в столицата.

Това се повтаря и през април 2017 и юни 2018 г., когато София отново е залята след интензивни валежи над 100 литра.

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Скорошен спомен за залети булеварди и временно преустановен градски транспорт заради обилни валежи е през октомври 2025 г.

Предназначението на речните корита

"Дълбокото и широко корито на Владайската река не е проектирано за разходки, а като критичен хидротехнически щит срещу наводнения. Ако семейство се разхожда в новия парк край канала и бъде изненадано от внезапен порой, опитът да се потърси убежище под някой от мостовете може да се окаже фатален при появата на внезапна приливна вълна", заявява Николов.

И пита: Наистина ли София има нужда от подобно инвестиционно решение в непосредствена близост до речното корито и каква е допустимата цена в сигурност и човешки животи?