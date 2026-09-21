ЦСКА олекна за паузата: Осем звезди на "червените" с повиквателни за националните си отбори

Осем футболисти на ЦСКА получиха повиквателни за националните си отбори за предстоящия международен прозорец на ФИФА. “Армейците” обявиха имената на своите представители, които ще бъдат ангажирани с официални и приятелски срещи през следващите дни.

Играчите на "червените" напуснаха клуба за предстоящите срещи в Лигата на нациите, Купата на Африка и престижни контроли

Двама от футболистите ще бъдат част от първия тим на България - Теодор Иванов и Петко Панайотов. Младият Алекс Тунчев пък получи повиквателна за националния отбор на България до 19 години. България ще приеме Люксембург на 26 септември на стадион “Христо Ботев” в Пловдив, а три дни по-късно отново ще играе пред собствена публика, този път срещу Естония. Следват две гостувания за българския състав. На 3 октомври тимът ще се изправи срещу Исландия, а на 6 октомври ще гостува на Люксембург.

Тунчев ще се присъедини към България U19 за международен приятелски турнир в Сърбия. В рамките на надпреварата младите “лъвове” ще срещнат домакините на 24 септември, Унгария на 26 септември и Румъния на 29 септември.

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Фьодор Лапоухов и Макс Ебонг също ще напуснат клуния си отбор заради ангажименти с националния тим на Беларус. Двамата са получили повиквателни за четири срещи от Лигата на нациите. Беларус започва с гостуване на Албания на 26 септември, след което на 29 септември ще се изправи като гост срещу Финландия. На 3 октомври предстои домакинство на Сан Марино в Будапеща, а три дни по-късно беларусите отново ще приемат Финландия в унгарската столица.

Йоанис Питас е получил повиквателна за националния отбор на Кипър. Нападателят ще има четири мача с представителния тим в рамките на международния прозорец. Кипър ще гостува на Черна гора на 25 септември, а на 28 септември ще се изправи като гост срещу Латвия. Следват две домакинства срещу Армения на 2 октомври и срещу Латвия на 5 октомври.

Исак Соле ще подсили националния отбор на Централноафриканската република в квалификациите за Купата на Африка. ЦАР ще играе срещу Мавритания на 24 септември, а четири дни по-късно ще се изправи срещу Буркина Фасо.

Тамиму Уору пък получи повиквателна за националния отбор на Бенин. Тимът ще срещне Буркина Фасо на 25 септември и Мавритания на 29 септември в квалификационните си мачове. Програмата на Бенин включва и престижна приятелска среща. На 6 октомври националният отбор ще се изправи срещу Аржентина.

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