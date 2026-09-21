40-ото издание на "Киномания": Празник на киното със световни шедьоври и специални събития

Четири десетилетия любов към магията на седмото изкуство, пълни салони и споделени емоции – тази есен "Киномания" отбелязва своето 40-о издание. По този повод кинофорумът ще се превърне в истински празник. Във втората половина на ноември – по традиция, фестивалът ще представи най-силните, дискутирани и награждавани заглавия от Кан, Венеция, Торонто и Карлови Вари малко след техните световни премиери. "Див кон девет", "Фантомът на операта", "Фиорд" и "Минотавър" са първите филми от селекцията. Наред с това "Киномания" ще отдаде почит към голямото кино в мащабен спектакъл в зала 1 на НДК, озаглавен "Великата илюзия". Специален документален филм за историята на фестивала ще бъде представен в откриващата вечер, а тепърва ще бъдат обявени международните гости и още изненади.

Официално начало ще постави ексклузивната премиера на дългоочаквания нов филм на Мартин Макдона "Див кон девет". Публиката ще се наслади на черната комедия по оригинален сценарий на режисьора на 12 ноември в зала 1 на НДК. Както и в емблематичните "Три билборда извън града", "В Брюж", "Седемте психопата" и "Баншите от Инишерин", които събраха близо 20 номинации за "Оскар" и над 30 номинации за BAFTA, модерният майстор с ирландски корени отново залага на колосален актьорски състав. От международния филмов фестивал във Венеция Джон Малкович спечели престижната награда "Coppa Volpi" ("Копа Волпи") за най-добър актьор, а световната преса определи екранното му дуо със Сам Рокуел като "наелектризиращо". В главните роли са още Стив Бушеми, Том Уейтс и Паркър Поузи. Действието се развива на фона на историческите събития от 1973 г. в Чили и преврата срещу Салвадор Алиенде, а по-конкретно ни пренася на Великденския остров, където се състои секретна мисия на ЦРУ. Със специфичния си почерк Макдона поставя под въпрос истинността и тежестта на авторитетите в света, в който сме свикнали да живеем.

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Откриващата вечер на 12 ноември ще представи и специалния късометражен филм на тандема Борис Мисирков и Георги Богданов от "Агитпроп" – двама от най-талантливите и любопитни автори на документално кино у нас. Чрез непоказвани досега кадри и интервюта продукцията разказва дълголетната история на "Киномания" – четири десетилетия, започнали с феномена "Световна кинопанорама" през 1987 г. – време, в което фестивалът неизменно разширява хоризонта към световното кино и се утвърждава като едно от най-очакваните културни събития.

Сред акцентите, които очакват публиката в зала 1 на НДК, се нарежда и "Фантомът на операта" на Александър Кастанети. С него ще бъде открит Фестивалът на френския филм на 16 ноември от 19 ч. Филмът пренася класическата история в наши дни, а в главните роли са Дева Касел – дъщерята на Моника Белучи и Венсан Касел, и Ромен Дюри. Събитието се реализира в партньорство с Френски институт в България.

Кадър от филма "Минотавър" на Андрей Звягинцев, източник: Киномания

21 ноември ще посрещне две изключителни премиери – от 17 ч. в зала 1 на НДК ще бъде представен политическият трилър "Минотавър" на режисьора Андрей Звягинцев, отличен с Голямата награда на журито в Кан и определен от "Variety" като "безпощаден и хипнотичен портрет на властта". Филмът е френското предложение за "Оскар" за най-добър международен филм. В същата вечер от 20 ч. публиката ще има възможността да се наслади на "Фиорд" на Кристиан Мунджиу със Себастиан Стан и Ренате Рейнсве. Този филм донесе на режисьора втора "Златна палма" и бе посрещнат с възторжени отзиви заради психологическата си дълбочина и умелия разрез на днешното общество.

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Празнично събитие по повод 40-ото издание на "Киномания" ще бъде авторският мултимедиен спектакъл "Великата илюзия" на още един знаков творчески екип – от родната театрална сцена. Под режисурата на Веселка Кунчева и сценографията на Мариета Голомехова, единственото представление ще бъде на 22 ноември от 19 ч. в зала 1 на НДК. Мащабната продукция е замислена специално за случая като своеобразен поклон пред магията на киноизкуството, с безкомпромисната визуална естетика и размах на въображението, присъщи на този авторски колектив, познат от знакови спектакли като "Аз, Сизиф", "Полетът на къртицата", "Преображението", "Портретът на Дориан Грей", "Страх", "Нос", "Невидимо дете", мюзикълите "Исус Христос Суперзвезда" и "Коса" на Държавна опера – Пловдив и др.

Билетите за всички обявени заглавия са вече в продажба онлайн в epaygo.bg, като всички места за прожекциите в зала 1 на НДК са на цена от 10 евро. Билетите за спектакъла "Великата илюзия" са на цени от 25 до 40 евро. Скоро ще бъдат пуснати билети в продажба и на касите на НДК. Очаквайте още новини.