С пари от приватизационния фонд: Ремонтират детски и спортни площадки в София

Близо 250 000 евро от Специализирания общински приватизационен фонд ще бъдат инвестирани в обновяването и изграждането на детски и спортни съоръжения в столичните квартали "Драгалевци", "Люлин" и "Младост". Предложението ще бъде разгледано на предстоящото заседание на Столичния общински съвет в четвъртък от съвместния внесител – зам.-кмета Георги Клисурски и общинския съветник от ПП-ДБ Бойко Димитров.

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Три ключови обекта

Предвижда се за детска градина № 160 в "Драгалевци“ да бъдат отделени 96 700 евро. Средствата са предвидени за основен ремонт и подмяна на амортизираните детски съоръжения и настилки в двора на заведението, които не отговарят на съвременните изисквания за безопасност и създават риск за децата.

За нова площадка в район "Люлин“ се предвиждат 83 800 евро. В непосредствена близост до училище и детска градина ще бъде изградено модерно пространство за деца и юноши от 2 до 18 години. Проектът предвижда иновативни съоръжения като вандалоустойчиви батути, нинджа пътека и ударопоглъщаща настилка, запазвайки съществуващата зеленина.

Спортно игрище в 128 СУ "Алберт Айнщайн" в "Младост" ще получи 70 000 евро. Средствата ще решат дългогодишния проблем с недостига на материална база в училището, където над 900 ученици споделят само два физкултурни салона. Настоящият амортизиран асфалт с пукнатини ще бъде заменен с ново външно игрище.

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"С тези средства и внимателно разглеждане на постъпилите предложения подпомагаме развитието и модернизирането на градската среда. По този начин допринасяме за осъществяването на приоритетите за повече инвестиции в кварталите и специално отношение към децата и младите хора", посочи Бойко Димитров, който е и председател на Съвета за управление на фонда.