Учени: Апенините са започнали да се раздалечават

Апенинските планини в Италия може да са се образували чрез процес, подобен на разкопчаването на цип на дреха. До това заключение стигнаха учени от Университета във Флоренция, които са изследвали данни за земетресения, движения на земята и структурата на земната кора. Popular Mechanics съобщава за новото проучване.

Раздалечаването на Апенините

Апенините са уникален геоложки „хребет“ на Италия. Тяхното образуване е свързано с многомилионния сблъсък на Евразийската и Адриатическата тектонични плочи. Поради това Италия се намира в зона на постоянно геоложко напрежение и е подложена на значителен сеизмичен риск.

В същото време Апенините имат необичайна структура за планинска верига. В някои части земната кора е компресирана, докато в други е разтегната. Поради това някои геолози сравняват структурата на Апенините с „акордеон“. Тази специфична характеристика отдавна усложнява обяснението на механизмите на образуване на веригата.

Едно от основните обяснения е процесът на връщане назад на субдукционните плочи. Според този модел, древна океанска плоча потъва в мантията и се отдръпва, причинявайки издигане и разтягане на земната кора. Този процес, по-специално, е изиграл роля във формирането на Тиренско море на запад от Италия.

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Въпреки това, преди приблизително два милиона години ситуацията се променила: разтягането, което образувало морето, се забавило, а компресията пред Апенините намаляла. Въпреки това деформацията на земната кора продължила. Според авторите на новото изследване, това показва, че самото търкаляне на плочите не е достатъчно, за да обясни съвременната геология на региона.

Вместо това, изследователите посочват деламинация – процес, при който долната кора и литосферата се отделят от горната кора. Авторите на изследването предполагат, че Апенините претърпяват процес на „разпъване“, известен като деламинация.

Според изследователите, този процес е концентриран не по цялата дължина на планините, а около уникална „примка“ или панта. Тази панта е разположена там, където предната част на структурата се спуска под Италия към Адриатическия предгорен район. Анализът на дългосрочни сеизмични и GPS данни, както и на границата на разлома Мохоровичич, разкри, че приблизително 500-километров участък от земната кора се припокрива от Тиренската и Адриатическата страна. Това припокриване, според учените, образува надвиговия фронт.

Движението на този фронт е съпроводено от различни процеси от двете му страни. Зад него земната кора се разтяга със скорост приблизително 4 мм годишно, докато отпред се свива със скорост приблизително 2 мм годишно.

Изследователите отбелязват, че деламинацията вероятно е започнала преди повече от два милиона години. Геоложките данни показват, че този процес може да е продължил поне от края на миоцена, преди приблизително 10 милиона години. Краят или отслабването на отдръпването на плочите бележи уникален геодинамичен преход, след който ролята на откъсването на долната кора се е увеличила.

Междувременно проучване на учени от Колумбийския университет показа, че процесът на разделяне на Африка в Източноафриканския рифт е напреднал значително по-далеч, отколкото се смяташе досега. В зоната Туркана дебелината на земната кора е само 13 км, което показва приближаването на критична точка, след която образуването на нов океан ще стане неизбежно.

Геолозите прогнозират, че след няколко милиона години водите на Индийския океан ще запълнят вдлъбнатината, образувана от магмата, и ще образуват ново океанско дъно.