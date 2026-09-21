Astellas получи Mаster Business Award за кампания с обществен ефект

Astellas Pharma България получи награда в категория „Кампания с обществен, икономически или пазарен ефект“ в рамките на инициативата Master Business Awards на Economic.bg. Отличието прие доц. д-р Светослав Ценов, изпълнителен директор на Astellas за България, Унгария, Румъния и Гърция, а наградата му бе връчена от Георги Желязков, главен редактор на Economic.bg. Компанията заслужи признание за националната информационна инициатива „Твоето здраве е твоя отговорност“ – една от най-дългогодишните кампании в България, посветени на профилактиката и ранното откриване на рака на простатата.

"Кампанията на Astellas е пример как една важна здравна тема може да се превърне в обществен разговор и да насърчи реална промяна в нагласите и поведението, когато се работи последователно и дългосрочно. Именно този устойчив ефект е в основата на смисъла на наградата", каза Георги Желязков, главен редактор на Economic.bg.

Стартирала през 2016 г., инициативата си поставя ясна обществена цел – да насърчи мъжете над 40-годишна възраст да поемат по-активна роля в грижата за собственото си здраве чрез редовна профилактика и ранна диагностика. За близо десетилетие кампанията успява да превърне тема, за която традиционно се говори трудно, в част от по-широкия обществен разговор за мъжкото здраве.

Именно устойчивостта и способността на инициативата да достига до различни аудитории са сред основните причини Astellas Pharma България да получи признанието на Master Business Awards. През годините кампанията постоянно променя формата си и търси нови начини да говори за профилактиката – чрез партньорства със спортни клубове и мото общности, музиканти, лекари, медии и компании от различни сектори.

През 2017 г. партньорството с Gentleman Riders помогна темата да достигне до мъжката мото общност. През 2018 г., с подкрепата на Мариана Попова, беше реализиран първият по рода си флашмоб за мъжко здраве в България. През 2019 г. Астелас осъществи ексклузивно партньорство с ПФК Левски, а под мотото „1:0 за живота" ветерани, спортни журналисти и служители на компанията изиграха демонстративен футболен мач в подкрепа на каузата. През 2020 г. посланието беше насочено към футболните фенове в цялата страна, които бяха призовани да възприемат профилактиката като своя билет за по-дълъг живот.

През 2021 г. кампанията се обърна към мъжете чрез емоционален видеоклип, посветен на това какво означава да бъдеш „мъж на място", подчертавайки, че най-важното място за всеки истински мъж е до неговото семейство. През 2022 г. рок легендата Иван Лечев застана рамо до рамо с проф. Асен Дудов и проф. Радослав Георгиев в общ призив към мъжете да направят профилактичен преглед и PSA тест. През 2023 г. инициативата обедини футболната общност в България, като футболисти от всички клубове в Първа лига излизаха на терена със специални фланелки в подкрепа на профилактиката. През 2024 г. кампанията провокира обществен дебат с посланието, че много хора отделят повече време за годишния преглед на автомобила си, отколкото за собственото си здраве.

През 2025 г. Astellas направи следващата смела крачка с първия „Про-Тест" – позитивен протест в подкрепа на редовното изследване на PSA и ранната диагностика. Събитието пред Националния дворец на културата, подкрепено от Българското онкологично научно дружество и Българското урологично дружество, както и от партньори като Yellow Taxi, Mr. Bricolage, Kärcher България, ЕКО България и ПФК Лудогорец, показа как една здравна кауза може да се превърне в обществено движение.

Резултатите от кампанията през 2025 г. също показват мащаба ѝ – над 13.2 млн. импресии, достигане до повече от 3.3 млн. души, над 48 600 взаимодействия в дигитална среда, повече от 90 медийни публикации и отчетена PR стойност от над 250 хил. евро. По-важен от комуникационните показатели обаче е дългосрочният ефект, към който инициативата се стреми – намаляване на стигмата около мъжкото здраве, повишаване на информираността за ранната диагностика и мотивиране на повече мъже да предприемат навременни профилактични действия.

В момента Astellas Pharma България подготвя десетото поредно издание на кампанията, което ще стартира през есента на 2026 г. След девет последователни години на развитие, иновации и обществен ангажимент, „Твоето здраве е твоя отговорност" продължава да доказва, че устойчивите инвестиции в общественозначими каузи могат да променят нагласи, поведение и човешки съдби. Това е пример как бизнесът може дългосрочно да създава обществена стойност и да бъде двигател на положителна промяна далеч отвъд рамките на своята основна дейност.

Източник: Economic.bg