Забраняват на тировете да изпреварват на магистрала

Пълна забрана за изпреварване от тежкотоварни автомобили по автомагистрали и скоростни пътища с две ленти в една посока предлагат депутати от "Прогресивна България" с внесени промени в Закона за движението по пътищата.

Ако предложението бъде прието, камионите с допустима максимална маса над 12 тона, включително съставите от пътни превозни средства, ще могат да се движат единствено в дясната лента. Навлизането и движението в останалите ленти ще бъде забранено, включително при изпреварване.

Тировете остават само в дясната лента

За нарушение се предлага лишаване от право да се управлява моторно превозно средство за три месеца и глоба от 500 евро. При повторно нарушение санкцията ще бъде шест месеца без книжка и глоба от 2000 евро. Още: Електрическа тротинетка само с книжка, предлагат депутати

В мотивите си депутатите от управляващото мнозинство посочват зачестилите тежки катастрофи с участието на товарни автомобили като причина за предложението.

"Във връзка със зачестилите случаи на тежки пътнотранспортни произшествия с участието на товарни автомобили, движещи се в лява лента на автомагистрала със загинали и тежко пострадали граждани, е необходимо предприемането на драстични мерки", пишат вносителите.

Те посочват, че максималната разрешена скорост за автомобилите от категории С и СЕ по автомагистрала и скоростен път е 90 км/ч. При изпреварване между два камиона разликата в скоростта често е малка, поради което маневрата може да продължи значително по-дълго, отколкото при изпреварване между леки автомобили.

Според вносителите през това време лявата лента на път с две ленти в една посока практически се блокира за движещите се с по-висока скорост автомобили. Още: Задължително фишове с глоби на пътя ще се връчват електронно, но засега "точно техническият начин как не е важен"

"Предложената мярка би могла да допринесе за по-хомогенно и предвидимо движение", посочват депутатите. По думите им ограничаването на тежкотоварните автомобили до дясната лента ще намали престрояванията и ситуациите, при които по-бавно движещ се камион навлиза в лентата на по-бързия поток.

Мотивите

В мотивите е отбелязано и че подобни ограничения съществуват в различни форми в редица европейски държави. Депутатите се позовават на проучвания на Европейската комисия и на транспортната комисия на Европейския парламент, като посочват Великобритания, Нидерландия, Германия, Франция, Дания, Белгия, Австрия и Италия като държави, в които са прилагани режими за ограничаване на изпреварването от тежкотоварни автомобили.

Самите вносители обаче признават, че подобна забрана може да доведе до образуването на дълги колони от камиони в дясната лента. В мотивите е посочено, че това е един от основните проблеми, които се обсъждат при въвеждането на подобни ограничения. В проекта не е посочено конкретно решение на този проблем.

Депутатите отбелязват още, че наличните европейски данни не доказват, че самата забрана за изпреварване на тежкотоварни автомобили води до значимо общо намаляване на броя на катастрофите. Според тях обаче ограничаването на маневрите между лентите може да намали определени рискови ситуации. Още: Маскиран като "храст" полицай засече 74 нарушения на пътя само за 6 часа (СНИМКИ)

Проектът съдържа и други промени в правилата за движение по пътищата.

Предвиждат се нови санкции при преминаване през железопътен прелез в нарушение на правилата. За такова нарушение се предлага три месеца лишаване от право на управление и глоба от 500 евро, а при повторно нарушение - шест месеца без книжка и глоба от 1000 евро.

Затягат се и правилата при отказ от проверка за алкохол или наркотични вещества. Водач, който откаже проверка с техническо средство, тест за наркотици, медицинско изследване или вземане на биологични проби, ще бъде глобяван със 100 евро. Същата санкция се предлага и при неизпълнение на предписание за съответните изследвания.

В законопроекта е включена и изрична забрана за използване на мобилно или друго мобилно устройство за комуникация по време на управление, освен когато то се използва без участие на ръцете или чрез системите за комуникация и управление, с които е оборудван автомобилът. Още: Такситата искат да карат в бус лентата

Предвиждат се и промени при издаването на български шофьорски книжки. При определени условия чуждестранно свидетелство, издадено от държава извън ЕС, ЕИП или Швейцария, ще може да бъде заменено с българско след успешно полагане на изпит.