Арестуваха неуспешния румънски кандидат-президент Калин Джорджеску заради измама за над 1 млн. евро

Бившият кандидат за президент на Румъния Калин Джорджеску е бил задържан от правоохранителните органи в северната ни съседка по дело за измама на стойност 1,1 милиона евро, съобщи на 21 септември румънският информационен канал Digi24. Румънската Дирекция за разследване на организираната престъпност и тероризма (DIICOT) обяви, че е разкрила престъпна група, ръководена от 64-годишен румънски гражданин, създадена с цел измама на бизнесмени чрез обещания за достъп до финансиране от чуждестранни финансови институции.

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Местните медии идентифицираха 64-годишния лидер на групата като Джорджеску. Бившият кандидат за президент е бил задържан. Извършват се претърсвания на пет адреса в Могосоая, Чолпани, Буфтеа и Букурещ.

Джорджеску неочаквано се превърна във фаворит в президентските избори през 2024 г., като се кандидатира с ултранационалистическа, проруска платформа. По-късно Конституционният съд на Румъния анулира резултата от първи тур, където политикът водеше, и разпореди провеждането на нови избори. Причината - румънските разузнавателни служби разкриха организирана от Русия кампания в социалните мрежи за подкрепа на Джорджеску.

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Разследването срещу Джорджеску и цялата група

Прокурорите от DIICOT заявиха, че трима заподозрени - двама румънци на 64 и 47 години и 56-годишен италианец - са организирали измамна схема през септември 2021 г., с цел да получат незаконна финансова облага.

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Ръководителят на групата е наредил на другите двама заподозрени да се представят за „успешни бизнесмени, управляващи чуждестранни компании“, които предлагали големи суми пари на хора, желаещи да развиват бизнес в Румъния, в замяна на финансови депозити като гаранции, посочиха прокурорите.

Заподозрените са убедили една от жертвите да им преведе 1 милион евро, като са ѝ обещали заем от 6 милиона евро. Жертвата е изпратила още 100 000 евро, след като ѝ е било предложено увеличение на заема до 15 милиона евро, гласи информацията на разследващите.

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Джорджеску вече е обвинен в редица престъпления, включително за подкопаване на конституционния ред и разпространяване на ксенофобски и екстремистки идеологии.

Digi24 съобщи, че няколко десетки от неговите поддръжници са се събрали пред централата на DIICOT, където бившият кандидат за президент ще бъде откаран след претърсванията. Джордже Симион, лидер на крайнодясната партия „Алианс за съюза на румънците“ (AUR), публикува протест на страницата си в социалните мрежи, като заяви: „Всеки от нас може да е следващият. Спрете злоупотребите!“.

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