София – мащеха за хората с увреждания, плашат с блокади

Хора с увреждания се събраха на протест пред Столична община под надслов "Празнуваме независимост. Живеем в блокада", който е организиран от движение "Мобилност" и сдружение "Национален център на хората с увреждания" с искане за достъпна среда в София. Участниците носеха плакат с мотото на инициативата, както и български и европейски знамена.

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Това е третият протест на движение "Мобилност". Първият беше на 5 май – Международния ден за протест на хората с увреждания, след което движението протестира пред Столична община с хора от различни категории и организира първото в България нощно факелно светлинно шествие. "Ако няма резултати по проблемите, които представяме, тръгваме към по-радикални действия, включително блокада на институции", заяви Мариана Харизанова от движение "Мобилност".

По думите ѝ остават нерешени абсолютно всички проблеми, свързани с достъпната среда. Оправдават се, че нямат пари, но те нямат желание и не инвестират в достатъчно експертиза, за да направят нещата добре. В София няма нито едно такси, което да е пригодено за човек в инвалидна количка.

Според нея често не работят и дефектират асансьорите към метрополитена, което прави метрото недостъпно, както и подлезите и много сгради. "За транспорта в София казват, че 80% е достъпен. Но когато рампите заяждат, а дръжките се разпадат и те оставят по средата на пътя, това е недостъпен транспорт. Истината е, че средата и транспортът са частично достъпни, а когато нещо е частично достъпно, то е недостъпно", добави Харизанова.

Тя посочи още, че има тежки системни проблеми със специализирания транспорт за хората с увреждания – нужни са микробуси, тъй като ползвателите са над 21 000 души. Като особено важен проблем открои създаването на обществен съвет, в който трябва да участват гражданските движения. "Всичко, което е за достъпността, трябва да се прави с нас, а не без нас", каза тя и добави, че въпреки уверенията на общината, че се правят стъпки, "стъпки не се правят".

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Според Филип Димитров от сдружение "Национален център на хората с увреждания" достъпният град означава достъпни тротоари. Той припомни, че вече има заведено дело срещу Столична община за достъпните тротоари, за които се твърди, че са 140 километра. "В 13 държави в Европа има достъпни таксита. В Англия например са 100% достъпни, а в България, в София, няма нито едно такси", каза той.

По думите му транспортът в София също е недостъпен за хората с увреждания. "Едва пуснаха 15 микробуса с редовно работно време, но те не покриват нуждите на хората с увреждания", добави Димитров. Той посочи, че общественият съвет е задължителен по Закона за хората с увреждания и е трябвало да бъде създаден още през първата година от мандата. "Все още не е направен такъв съвет и не се знае с какви функции ще бъде", каза той.

Димитров даде пример с метростанция "Сердика“, където асансьорите не работят с месеци.

„Нашите проблеми са 11 на брой. От две години ги влачим по комисии, съвети и срещи с кметове. Дали сме наредба да се направи изцяло нов начин на транспорт за хората с увреждания. Но наредбата се бави вече повече от една година и чакаме някакво решение“, каза още Димитров.

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Той посочи, че след последния протест никой не се е свързал с тях. „А когато отговарят, пишат общи фрази: „Да, ние имаме голямо желание да помогнем на хората с увреждания някога.“ Точно затова говори и Мариана Харизанова – не някога, а сега! Това вече е трета година, мандатът изтича след една година, а още няма никакви резултати“, добави той.

По думите му има заведено дело срещу Столична община за недостъпна среда в Комисията за защита от дискриминация. „Документите доказват дискриминация. Надяваме се следващия месец делото да започне по същество. Тогава ще видим резултата и колко от тези 140 км тротоари, за които са платени милиони левове, наистина са достъпни“, каза Димитров.

„Не го правим само за нас. Правим го и за майките с детски колички. Да не говорим за вътрешнокварталните улици – там е истински ад! Специално гледам майките как едва бутат количките по улиците. Просто е срамно и грозно за България днес, през 2026 година, хората да се движат така“, каза още той.