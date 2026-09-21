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Кошмар за Левски: "Сините" остават без двама ключови футболисти и след паузата

21 септември 2026, 9:49 часа 905 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Кошмар за Левски: "Сините" остават без двама ключови футболисти и след паузата

Левски ще трябва да продължи подготовката си за предстоящите мачове без двама от контузените си футболисти. Радослав Кирилов и Акрам Бурас все още са далеч от завръщането си в игра, а според информация на “Мач Телеграф” е малко вероятно двамата да бъдат готови след паузата за националните отбори.

Паузата за националите не бе достатъчна за пълното възстановяване на контузените звезди

В момента и двамата играчи преминават през рехабилитационни процедури, като възстановяването им продължава. Очакванията са те да се нуждаят от допълнително време, преди да могат да се върнат към пълноценни тренировки.

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Акрам Бурас

Радослав Кирилов получи травма на 23 юни, преди контролата с Етър. Проблемът на футболиста е свързан с менискуса, заради който се наложи да претърпи оперативна намеса. От своя страна Акрам Бурас получи мускулна травма по време на двубоя със Септември на 1 август. Макар Хулио Веласкес да посочи, че състоянието на футболиста не е свързано със сериозно увреждане, възстановяването му протича по-бавно от очакваното.

На този етап завръщането на Кирилов и Бурас непосредствено след международната пауза изглежда малко вероятно. Точните срокове ще зависят от хода на рехабилитацията и реакцията на футболистите при постепенното увеличаване на натоварванията. Въпреки това медицинският щаб продължава да следи състоянието им, а основният приоритет остава пълното възстановяване, вместо прибързано връщане на терена.

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Левски Радослав Кирилов Акрам Бурас
Жанина Колева
Жанина Колева Редактор
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