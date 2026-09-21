Фестивалът LUNAR привлече десетки хиляди фенове за четири дни

Над 85 000 жители и гости на София са посетили фестивала LUNAR в четирите вечери от 17 до 20 септември, съобщиха от Столичната община. Тазгодишното издание беше посветено на Деня на София и включваше конкурс за имерсивен видеомапинг и специална програма, посветена на историята и развитието на града. Седем артисти и студиа от шест държави представиха произведения, създадени специално за архитектурата и мащаба на Ларгото по темата "Градски пулс".

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В конкурсната програма бяха включени творби, представени върху фасадите на Министерския съвет, Народното събрание и Президентството.

За първи път тази година публиката се включи пряко в избора на победител, като гласува за своя фаворит сред конкурсните произведения. Най-много гласове получи студио SKG+ от Китай за Pink Punk.

Наградата на журито беше присъдена на чешкото студио Metanoia Creatives за Incidence, отличено като най-въздействащо имерсивно произведение.

"Градът е жив, когато хората имат повод да бъдат заедно, когато културата е част от ежедневието и когато познатите пространства могат да ни покажат нещо ново. LUNAR създава точно такива моменти – събира хората в сърцето на София и отваря града към световното изкуство и новите технологии“, каза кметът Васил Терзиев.