Севлиево към ЦСКА: Грандът е голям и на терена, и извън него. Успех, ЦСКА! (ВИДЕО)

Втородивизионният Севлиево отпадна от турнира за Купата на България, след като отстъпи у дома пред ЦСКА с 1:2 в двубой от 1/16-финалната фаза на надпреварата. Въпреки поражението ръководството на клуба остана впечатлено от „армейците“, но не заради представянето им на терена, а заради джентълменското поведение извън него. От Севлиево публикуваха специално видео в една от социалните мрежи, за да разкрият за какво става дума.

ЦСКА остави съблекалнята за гости в безупречен вид

Във видеото ръководството на Севлиево показва съблекалнята за гости на стадион „Раковски“ в града, където бяха настанени гостите от ЦСКА. Помещението е оставено в безупречно чист вид след края на двубоя. „Червените“ също така са оставили и бележка на своите домакините, в която пише: „Благодарим“. Жестът на „армейците“ явно е трогнал хората в Севлиево, които на свой ред благодариха на футболистите и спортно-техническия щаб на българския гранд. От втородивизионния тим също така пожелаха успех на своя съперник в мачовете занапред.

„Важен е добрият пример“

„Грандът е голям и на терена, и извън него! Успех, ЦСКА! Отборът и спортно-техническият екип на ЦСКА оставиха съблекалнята за гости на стадион „Раковски“ в безупречен вид след срещата за Купата на България. В такива моменти победата няма никакво значение. Важен е добрият пример!“, написаха от ръководството на Севлиево.

