Войната в Украйна:

Севлиево към ЦСКА: Грандът е голям и на терена, и извън него. Успех, ЦСКА! (ВИДЕО)

30 октомври 2025, 11:10 часа 408 прочитания 0 коментара

Втородивизионният Севлиево отпадна от турнира за Купата на България, след като отстъпи у дома пред ЦСКА с 1:2 в двубой от 1/16-финалната фаза на надпреварата. Въпреки поражението ръководството на клуба остана впечатлено от „армейците“, но не заради представянето им на терена, а заради джентълменското поведение извън него. От Севлиево публикуваха специално видео в една от социалните мрежи, за да разкрият за какво става дума.

ЦСКА остави съблекалнята за гости в безупречен вид

Във видеото ръководството на Севлиево показва съблекалнята за гости на стадион „Раковски“ в града, където бяха настанени гостите от ЦСКА. Помещението е оставено в безупречно чист вид след края на двубоя. „Червените“ също така са оставили и бележка на своите домакините, в която пише: „Благодарим“. Жестът на „армейците“ явно е трогнал хората в Севлиево, които на свой ред благодариха на футболистите и спортно-техническия щаб на българския гранд. От втородивизионния тим също така пожелаха успех на своя съперник в мачовете занапред.

 

„Важен е добрият пример“

„Грандът е голям и на терена, и извън него! Успех, ЦСКА! Отборът и спортно-техническият екип на ЦСКА оставиха съблекалнята за гости на стадион „Раковски“ в безупречен вид след срещата за Купата на България. В такива моменти победата няма никакво значение. Важен е добрият пример!“, написаха от ръководството на Севлиево.

ОЩЕ: Вътрешна рокада в Борисовата градина: Стана ясно кой ще замени Радослав Златков в ЦСКА

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
ЦСКА Купа на България Севлиево
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес