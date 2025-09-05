ЦСКА се раздели с още четирима! "Армейците" останаха без директор на школата

Ръководството на ЦСКА обяви поредните раздели в клуба. Досегашният директор на Академията Костадин Ангелов разтрогва с "армейците" по взаимно съгласие. Новината оповестиха на официалната страница на столичния гранд. Освен с него "червените" прекратяват трудовите си отношения и с треньорите Ивайло Станев, Петър Златинов и Росен Стоянов, които до този момент бяха част от детско-юношеската школа. В медийното пространство вече се спекулира за техни заместници.

ЦСКА и Лаптопа се разделиха

Няма яснота дали нов директор на академията на клуба вече е назначен или ще се търси в бъдеще по определени, завишени критерии. В медиите обаче се твърди, че един от вариантите е Петър Занев, който работи като връзка между втория и третия отбор на ЦСКА. Спряга се и името на Валентин Илиев, чийто син Теодор Иванов е част от състава на Душан Керкез.

Според "Тема Спорт" бившият капитан на българския национален отбор по футбол Васил Божиков ще наследи Ивайло Станев наело на селекцията до 16 години. За негов помощник пък е назначен друг бивш централен защитник, добре познат по родните терени, в лицето на Йордан Върбанов.

ЦСКА II, който се състезава във Втора лига, е мястото, където младите таланти на клуба имат място за изява и този отбор се представя добре в първенството. Червените спечелиха през миналата година турнира за Купата на БФС при юношите (старша възраст), но в младежката лига на УЕФА отпаднаха в първия кръг, както и всички останали български представители преди това.

