ЦСКА този път си върза гащите - разкриха за безмилостни клаузи в договора на Христо Янев

Българският футболен гранд ЦСКА очевидно си е взел поука от треньорските рокади в последно време и този път на "Армията" са си вързали гащите със специални клаузи за потенциално преждевременно прекратяване на договора на новия старши треньор Христо Янев. 46-годишният специалист ще се обвърже с договор за 1+1 година, но осъществяването на контракта до голяма степен ще е обвързано с резултатите на отбора, съобщават колегите от Dsport.

Христо Янев може да бъде освободен още през зимата, ако ЦСКА не се представя добре

Ако негативните резултати на ЦСКА продължат, клубът ще може да прекрати договора на Янев още през зимната пауза. А ако клубът започне да се представя добре и ръководството остане доволно от работата на Христо Янев, то през лятото специалистът може да получи допълнително заложената 1 година в договора. Самият Янев е отдал живота си на ЦСКА и едва ли е имал особени претенции при сключването на договора с "червените".

Христо Янев води ЦСКА и през 2016-та, когато тимът спечели Купата на България като клуб от В група. Сега той отново получи доверие да води "армейците", но вече при друг собственик и в съвсем друга ситуация. Неговият овакантен пост в Ботев Враца ще бъде зает от Даниел Моралес, който за няколко дни бе начело на дубъла на ЦСКА. А треньор на ЦСКА II отново ще стане Валентин Илиев, който пък води първия отбор в мача срещу Ботев Враца миналата седмица.

