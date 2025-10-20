Скаути от Турция идват за голмайстора на Първа лига, когото дори Лудогорец, Левски и ЦСКА не могат да си позволят

Скаути на турски клубове ще пристигнат у нас, за да наблюдават изявите на голмайстора на Първа лига, когато дори родните грандове Лудогорец, Левски и ЦСКА не могат да си позволят. Става въпрос за 28-годишния централен нападател на Септември София Бертран Фурие. Това съобщиха колегите от „Тема спорт“. Според информациите представителите на тимовете от югоизточната ни съседка ще гледат камерунеца с френски паспорт при гостуването на столичани на Арда Кърджали в двубоя от 12-ия кръг на родното първенство.

Бертран Фурие има 8 гола в 10 мача в Първа лига този сезон

Бертран Фурие пристигна в Септември София през лятото на 2024-та. Той акостира в тима без пари, тъй като договорът му с френския Тулон изтече и не бе подновен. До момента той е изиграл общо 41 двубоя за столичани във всички турнири, в които се е отчел с 14 попадения. Само през този сезон той има 8 гола в 10 мача в Първа лига и е лидер при реализаторите. Фурие има договор със Септември до лятото на 2026 година като е оценен на около 400 хиляди евро.

Към нападателя има сериозен интерес

Наскоро се заговори, че Бертран Фурие е привлякъл погледите на топ отборите у нас и най-вече на Левски. Собственикът на Септември Румен Чандъров обаче бе категоричен, че нито един български отбор не може да си позволи централния нападател. Босът на столичани допълни, че към камерунеца с френски паспорт има интерес от редица отбори от чужбина. Запитвания има и от тимове от Франция, където Фурие вече е играл.

