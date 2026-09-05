Илин Димитров с разбор за летния сезон: За германските туристи, спекулата и данъците

"Още е рано да се говори за равносметка, тъй като сезонът още тече. Нека да се насладим на един хубав септември, а рекапитулация ще можем да направим през октомври". Това каза министърът на туризма Илин Димитров в предаването "Тази сутрин" по bTV. "Но обективната истина е, че сезонът започна сложно, след това премина на нива близки с тези от миналата година, т.е. имахме едни слаби май и юни, точно заради липсата на определени пазари, в случая на германския, и след това се стабилизира". Министърът изрази надежда, че при по-дълъг период на хубаво време, е съм оптимист и нивата ще бъдат сходни спрямо миналата година.

Германските туристи - златни за България

Министърът на туризма Илин Димитров, снимка: БГНЕС

Една от причините за сложното начало на сезона е въвеждането на еврото, призна Димитров, но добави, че основната причина за този сезон е загубата на германския пазар, което се дължи на управленска грешка на предишния редовен кабинет. Два големи играча на германския пазар са се скарали през октомври 2025 г. и не се е намерил механизъм за компенсация. В резултат са били загубени около 200 000 седалки и затова май и юни са били по-слаби, разказа Димитров.

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"Добрата новина е, че благодарение на множество срещи, които се проведоха, можем да се похвалим със завръщане на германските туристи. Тази година сме договорили за следващия сезон около 150 000 общо нови самолетни седалки за германския пазар. Това ще промени картината на 2027 г.", каза министърът на туризма.

Защо са толкова важни германските туристи? "Те идват по-рано и остават по-късно и са с чартъри, които са минимум седем дена. Това е ключово. Когато хотелът отвори по-рано, той прави изгодни оферти и за българи, и за румънци и така отварят по-рано комплексите и сезонът си тръгва с едно по-добро темпо.", поясни Илин Димитров.

За цените на морето и спекулата

Снимка: БГНЕС

Димитров уточни, че на местата, на които поскъпването е било разумно, резултатите са повече от добри. Там, където някой се е опитал да спекулира, резултатите не са толкова добри. "Това е магията на българския туризъм - предлага много широк спектър на услуги. Имаме от нискобюджетни предложения до много висококатегорийни предложения", обясни министърът на туризма. Той добави, че средната цена за приключващия сезон ще бъде определена през месец октомври. " Тогава ще може да се каже колко е било поскъпването и да се направи детайлен анализа на сезона".

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Мярката за справяне със сивия сектор е записана в управленската програма и е искама и от браншовите организации, каза Димитров в ефира на bTV. "Данъкът трябва да е един и да се плаща от всички. Ще бъде променен основният софтуер, с който се отчитат нощувките и хотелиерите са задължени да използват. Към него ще се добавят и краткосрочните наеми - всички онези апартаменти, които работят чрез платформите за краткосрочно настаняване. Те ще се бъдат включени вътре и по този начин ще се знае кой къде оперира, какви цени предлага, ще започнат да се плащат данъци. Самите платформи за краткосрочно настаняване ще изключват обекти, които не са регистрирани в софтуера", разясни управленските намерения Илин Димитров.

"Втората голяма промяна, заложена в управленската програма, е тези средства, събрани от данъци, да се харчат за реклама и за авиосвързаност", каза Димитров и уточни, че и досега хората, които са давали апартаменти за краткосрочни наеми, са били задължени да плащат данъци, но при предишни кабинети са били оставяни без проблеми. "Това е европейски регламент и България ще го приеме. Не се борим срещу краткосрочното настаняване, но всички трябва да са на светло", добави Димитров.

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Планира се да се създаде и фонд за свързаност и реклама, асоциация на висшите училища, изучаващи туризъм, обсерватория и т.н. По отношение на предстоящото домакинство на Буграс на конкурса "Евровизия" Димитров заяви, че това е шанс да представим Черноморието като световна сцена. "На всички журналисти, които ще дойдат, ще им бъдат предложени не само пътувания в Бургас и региона, но и в цялата страна. Целта е да се произведат няколкостотин хиляди позитивни реакции за нашата страна".