Цветомир Найденов с ключов ход, който в бъдеще може да донесе сериозни дивиденти на ЦСКА 1948

06 ноември 2025, 15:06 часа 645 прочитания 0 коментара
Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов използва личния си профил във Фейсбук, за да съобщи за подписването на нов дългосрочен контракт със 17-годишния талант на "червените" - Марто Бойчев. Младият нападател вече блесна на няколко пъти в мъжкия футболен елит, а сега Найденов реши да го възнагради с нов договор - ход, който може да се окаже стратегически в бъдеще, когато Бойчев потенциално може да бъде продаден за сериозна сума.

Марто Бойчев е само на 17 години, но вече показва, че има голям потенциал. Нападателят вече има 10 мача за ЦСКА 1948 през този сезон, като успя да вкара 1 гол. Сега той подписа договор за 3 години с ЦСКА 1948. "Успех, Майсторе! Нов договор за следващите 3 години с ЦСКА“, написа Цветомир Найденов в личния си профил във Фейсбук.

Припомняме, че в последните години ЦСКА 1948 реализира няколко силни изходящи трансфера на български футболисти, като за последно това се случи с централния защитник Теодор Иванов, който премина в ЦСКА за много сериозна сума. Клубът от Бистрица показва политика да развива млади български играчи, а след това да им дава шанс да се налагат в мъжкия футбол и да си спечелят трансфери в по-големи клубове.

Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
