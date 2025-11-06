Цветомир Найденов с ключов ход, който в бъдеще може да донесе сериозни дивиденти на ЦСКА 1948

Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов използва личния си профил във Фейсбук, за да съобщи за подписването на нов дългосрочен контракт със 17-годишния талант на "червените" - Марто Бойчев. Младият нападател вече блесна на няколко пъти в мъжкия футболен елит, а сега Найденов реши да го възнагради с нов договор - ход, който може да се окаже стратегически в бъдеще, когато Бойчев потенциално може да бъде продаден за сериозна сума.

ЦСКА 1948 възнагради Марто Бойчев с нов 3-годишен договор

Марто Бойчев е само на 17 години, но вече показва, че има голям потенциал. Нападателят вече има 10 мача за ЦСКА 1948 през този сезон, като успя да вкара 1 гол. Сега той подписа договор за 3 години с ЦСКА 1948. "Успех, Майсторе! Нов договор за следващите 3 години с ЦСКА“, написа Цветомир Найденов в личния си профил във Фейсбук.

Припомняме, че в последните години ЦСКА 1948 реализира няколко силни изходящи трансфера на български футболисти, като за последно това се случи с централния защитник Теодор Иванов, който премина в ЦСКА за много сериозна сума. Клубът от Бистрица показва политика да развива млади български играчи, а след това да им дава шанс да се налагат в мъжкия футбол и да си спечелят трансфери в по-големи клубове.