Има задържан за хвърлената бутилка срещу вратаря на Ботев Пловдив! Ясно е и какво ще бъде наказанието му

Вече има задържано лице за хвърлената бутилка с вода, която удари по главата вратаря на Ботев Пловдив - Даниел Наумов. Колегите от TrafficNews съобщават, че това е запаленият фен на Локомотив Пловдив - Владислав Ковачев, известен с прякора Русия. Полицията вече го е задържала, като е ясно и какво потенциално ще бъде наказанието му за провинението, което взриви българския футбол.

Владислав Ковачев е човекът, хвърлил бутилка по главата на Даниел Наумов

Владислав Ковачев ще бъде наказан по Закон за опазване на обществения ред при провеждане на спортни мероприятия, който урежда „спортно хулиганство“ като административно нарушение. По преценка на полицията Владислав може да лежи до 15 дни в ареста или да положи 140 часа обществено полезен труд. По всякаква вероятност извършителят ще получи забрана да посещава футболни срещи в България и чужбина в срок до 3 години.

Още: "По дискотеки проверяват по-обстойно, отколкото на входа за секторите на агитките" (ВИДЕО)

Както е известно, срещата между Локомотив и Ботев бе прекратена след инцидента, а от БФС присъдиха служебна победа на "канарчетата" с 0:4. Освен това Локо Пд ще трябва да плати и солидна глоба в размер на 25 300 лв., а тежка финансова санкция има и за Ботев - 13 300 лв. Иначе медицинският екип на терена заключи, че Даниел Наумов е получил комоцио, заради което вратарят не продължи срещата.

Още: "Даниел Наумов търсеше оригиналност": Абсурдното действие на вратаря след скандалния мач (ВИДЕО)