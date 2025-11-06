Любопитно:

Управляващите приеха спорни промени срещу футболното хулиганство, ще страдат всички спортове

06 ноември 2025, 15:30 часа 435 прочитания 0 коментара

Депутатите одобриха на първо четене спорни промени, целящи да ограничат футболното хулиганство и да повишат сигурността по време на спортни събития. Измененията в Закона за безопасността и сигурността при спортни мероприятия бяха подкрепени със 129 гласа "за", 9 "против" (от МЕЧ) и 45 "въздържали се" – сред тях 14 депутати от ПП-ДБ, 30 от "Възраждане" и един от МЕЧ.

Проектозаконът е критикуван, защото натоварва всички спортове с тежки изисквания и разходи, въпреки че проблемът, който цели да реши, е основно футболното хулиганство. Освен това текстовете не правят разлика между различни видове спорт, мащаби и събития, което на практика прави прилагането му хаотично и неприложимо за голяма част от спортните федерации.

Решението идва дни преди дербито "Левски" – ЦСКА-София и по-малко от седмица след инцидента в Пловдив, при който бутилка, хвърлена от фенове, удари вратаря на "Ботев" Даниел Наумов и прекрати градския сблъсък с "Локомотив". След случилото се Министерството на младежта и спорта настоя за спешни промени в законодателството и припомни, че в парламента от шест месеца чака приемане Закон за борба със спортното хулиганство. Още: Има задържан за хвърлената бутилка срещу вратаря на Ботев Пловдив! Ясно е и какво ще бъде наказанието му

"Забавянето на тези текстове застрашава сигурността по стадионите и пречи на изграждането на отговорна спортна култура у младите хора", заявиха от ведомството. Българският футболен съюз също подкрепи мерките: "Настояваме за ясни и ефикасни правила и наказания, които да осигурят реален ред и отговорност при спортните събития", обяви организацията.

Мерките

Проектът, внесен от бившия спортен министър Красен Кралев и депутати от ГЕРБ – Маноил Манев, Александър Ненков и Младен Маринов, предвижда създаване на Национален координационен център към МВР. Центърът ще разработи план за интегриран подход към безопасността и ще координира действията на институциите преди, по време и след спортни мероприятия.

Информацията за нарушителите ще се обменя и с партньори от други европейски държави.

Законопроектът включва по-тежки наказания за агресивно поведение, хвърляне на предмети, употреба на пиротехника и други форми на провокация. Нарушителите ще могат да получават до 25 дни арест или общественополезен труд.

Глобите за физически лица ще варират от 1000 до 4000 лв., а за юридически – между 2000 и 10 000 лв.

За най-тежките случаи се предвижда забрана за посещаване на спортни събития до пет години.

През май спортната комисия обсъди идеи за въвеждане на камери за лицево разпознаване, билети, обвързани с лична карта, и повече контрол върху достъпа до стадионите. Законът бе подготвен след серия инциденти, включително пострадала майка с дете на дербито "Левски" – ЦСКА-София през април. Още: БФС приветства законопроекта на ГЕРБ за футболното хулиганство, от Бояна щели да допринесат с експертиза

По време на дебатите днес председателят на вътрешната комисия Маноил Манев (ГЕРБ) подчерта, че между първо и второ четене текстовете ще бъдат прецизирани, като в работните групи ще участват представители на институциите и спортните клубове. "Наказателната част е най-сериозната – предвиждаме строги санкции за всички прояви на хулиганство", заяви Манев.

Групата на МЕЧ се обяви категорично против проекта, а ПП-ДБ и "Възраждане" изразиха резерви заради опасения от прекомерна намеса и технически трудности при прилагането на някои мерки.

Депутатът от ГЕРБ Михаил Митов припомни инцидента от 2019 г., когато след мача България – Англия (0:6) международните медии осъдиха расистки прояви на трибуните. "Не можем да си позволим повече подобен срам. Нужно е да има контрол на входовете, поименни билети и ясна отговорност кой влиза на стадиона", подчерта той.

Ивайло Анев
