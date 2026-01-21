Даниел Наумов: Със спекулации ме извадиха от националния отбор, на дербито с Локомотив ме целеха с кенчета, запалки и стотинки

Вратарят на Ботев Пловдив Даниел Наумов направи любопитни разкрития, свързани с неговата кариера до момента. 27-годишният страж говори пред колегите от „Спортал“ като сподели, че е бил изваден от националния отбор на България след множество спекулации по негов адрес. Той също така се върна към дербито между „канарчетата“ и Локомотив Пловдив, когато бе ударен с бутилка от привърженик на „смърфовете“. Наумов допълни, че това не е бил единственият предмет, който феновете на „черно-белите“ са хвърлили по него, тъй като са го целили с кенчета, запалки и стотинки.

Даниел Наумов коментира и времето прекарано в ЦСКА 1948. Вратарят разкри, че по някаква причина собственикът на тима от Бистрица Цветомир Найденов е стопирал негов трансфер в друг отбор, а в момента продава футболисти на „червените“ срещу много по-скромни суми.

Даниел Наумов разказа любопитни истории

„Винаги съм бил положителен човек. Преди време в националния отбор имаше спекулации, които нямаха общо с истината. Тези приказки тогава имаха за цел да ме извадят от националния отбор, те в крайна сметка ме извадиха де. Естествено, че съм амбициран да се завърна! И аз ще се завърна в националния отбор. Ще дам всичко от себе си, за да помогна. В Ботев се чувствам добре. Работим здраво, ще имаме няколко контролни срещи в Турция. Всичко е по програма. Имаме добра дисциплина“.

„Дербито от есента с Локомотив Пловдив не го наричам злополучно. Бях уцелен с бутилка от 30 метра. Ако иска да го повтори, никога не може да го повтори. Не се връщам с някакви лоши спомени към този мач. Обичам да има атмосфера, напрежение, но това вече прекрачи границата. Преди това до мен паднаха още около десет различни предмета - кенчета, запалки, стотинки и т.н“.

„Да подчертая, понеже доста медии написаха, че бутилката е била от 500 mL - всъщност тя беше от 1.5 L. Но не се връщам с лоши спомени, така се разви мачът, не съм искал да става така. Да попитам Христо Крушарски, ако така уцелят негов футболист, същото ли изказване ще направи? Не мисля. Жребият за купата е страхотен за нас! Пак ще е мач с голямо напрежение, дерби, с много публика. Естествено, че очаквам да продължим“.

„ЦСКА 1948? Прекарах пет години там, три от които бях капитан на този отбор. Смесени чувства пазя, там имах добри игри, стигнах до националния отбор. Оттам трябваше да отида някъде на друго място, тогава Цветомир ме стопира по някакъв начин. Сега гледам, че ги пуска за много по-дребни суми от тази, която даваха за мен, но вече не гледам толкова назад. Така е трябвало да стане“.

„Има вратари в момента у нас. Последните мачове Митов пази силно, особено срещу Грузия. Конкуренция има, но в България през годините вратарският пост е бил един от силните в националния отбор. Феновете на Локомотив ме закачат в социалните мрежи, пращат ми съобщения. Отговорил съм на един-двама човека само, на най-оригиналните съобщения. На живо никой не ме е срещнал да ми каже нещо. Усещам подкрепата на феновете на Ботев. Мисля, а и е факт, че Ботев е с по-многобройната публика. През този сезон мисля, че нападателят на 48 е най-опасният - Мамаду Диало“, заяви Даниел Наумов.

