10 септември 2025, 14:11 часа 369 прочитания 0 коментара
Дежавю: Попов си тръгна от Ботев поради сходна причина, заради която избяга от Левски

След като в началото на месец юни Ивелин Попов получи SMS, чрез който му се съобщи, че в Ботев Пловдив вече нямат нужда от него, всичко изглеждаше приключило. Но по-малко от месец по-късно Попето подписа нов договор с „канарчетата“ и си подсигури място в отбора и за този сезон. Днес, два месеца след подписването на новия договор, официално стана ясно защо Ивелин няма да играе повече за отбора на Николай Киров.

Попов искал да е титуляр в последния си сезон във футбола

Днес в Пловдив собственикът на Ботев Илиян Филипов даде пресконференция. Той говори за срещите, които е провел с капитана и другия лидер в отбора – Тодор Неделев. Те били в следствие на слухове, че има сблъсъци между двамата в съблекалнята. Ето какво разкри за първия им разговор: „Казах, че искам от лидерите да са заедно, да няма противоречие, кимаха момчета. Ивелин обаче каза, че иска да е титуляр. Ако не съм титуляр, ще си тръгна, каза. Казах му, че никой не може да гарантира на никого да е титуляр. Казах му: "Ивелине, гласувано е доверие на Николай Киров, той е треньорът, ще бъдеш титуляр, ако показваш постоянство". Да, разбирам, каза, но държа да бъда титуляр, това ми е последният сезон във футбола. Опитахме се 15 минути да го убедим да остане, казах му да помисли, да поговори с момчетата, със семейството си, ще му направи голям бенефис“.

Щял да навреди на отбора, ако не играе от първата минута

Босът на отбора и Ивелин Попов се разбрали за втора среща. На нея се изяснили още подробности: „В понеделник на срещата каза, че познавайки се, той иска да играе, по-добре да разтрогне, за да не навреди на Ботев. Разделихме се приятелски, той има моя телефон, винаги може да ми звънне, има винаги отворена врата при нас, това е негово решение, не е на ръководството, това е спортно-технически въпрос. Нито един треньор не може да гарантира титулярно място на никого. Всеки, който разбира от футбол, знае това нещо“.

Ивелин Попов

Илиян Филипов приключи темата с добри думи за Попов: „Ивелин е достоен за мен. Той каза: "Ако не играя, аз се познавам и ще създам проблеми на Ботев". Благодаря му за това. За него Ботев е над неговото собствено самочувствие, аз поне така го тълкувам. Никой не е разговарял да се вземе капитанската лента на Ивелин Попов. Треньорът знае, че няма шуробаджанащина - играе този, който се представя най-добре в мачовете и тренировките. Това си е решение на Ивелин. Ние нямаше какво да направим смислено, освен да му кажем, че ще играе, но това беше решение против Ботев. За спортен директор - Ивелин винаги има отворена врата в Ботев. Ако чуем, че има проблем в съблекалнята, трябва да го изкореним. Чухме слухове, но и двамата отрекоха“.

Ивелин Попов

Познат сценарий за Попето от сагата с Левски

Интересното е, че преди две години Ивелин Попов напусна Левски поради сходна причина на тази, заради която сега си тръгва от Ботев. Тогава стана ясно, че Попов е искал да има титулярна роля в Левски, а тогавашният треньор Николай Костов често го оставяше резерва или го сменяше рано в хода на мачовете на „сините“.

Николай Илиев
Николай Илиев Отговорен редактор
