Ефектът "Херо"! Ботев Пловдив излъга Черно море в титаничен треньорски сблъсък

29 ноември 2025, 16:57 часа 302 прочитания 0 коментара
Ботев Пловдив постигна ценен успех с 2:1 над Черно море в интригуващ двубой от 17-ия кръг на Първа лига. На "Колежа" Франклин Маскоте изведе "канарчетата" напред в резултата в десетата минута. През втората част появилият се от скамейката Лукас Араужо удвои преднината на "жълто-черните". "Моряците" намалиха изоставането си чрез Васил Панайотов, който се разписа, секунди след като влезе на терена. Това е първа победа за Ботев под ръководството на Димитър Димитров.

Срещата стартира в добро темпо, а домакините влязоха по-добре. Това се ознаменува с попадение в десетата минута. Неделев пусна хубав пас към Илиев, чието центриране намери Маскоте, а централният нападател вкара за 1:0 "Моряците" опитаха да отвърнат. Хубав шут на Бейхан предизвика намесата на Даниел Наумов. На другата врата Томов също се намеси хубаво при изстрел на Минков. 

До края на полувремето Телеш и Чандъров изтърваха. Претенции на Черно море за игра с ръка на Видев в наказателното поле пък не бяха уважени, макар че ВАР преразгледа ситуацията. През втората част момчетата на Илиан Илиев вдигнаха темпото. Те обаче трудно създаваха голови ситуации. В 69-ата минута "канарчетата" се възползваха при един от малкото си шансове в този период от мача.

Армстронг Око-Флекс проби отляво и пусна към резервата Араужо, който засече за 2:0. Илиан Илиев реагира със смени, като една от тях - Васил Панайотов, намали изоставането на Черно море в 77-ата минута. В добавеното време гол на Око-Флекс бе отменен заради игра с ръка на Митков в хода на атаката. Така Ботев събра 20 точки на 11-ата позиция, а Черно море е пети с 27 пункта.

Джем Юмеров
