Димитър Димитров разкри хода, с който излъга Черно море, и се пошегува с Илиан Илиев

Старши треньорът на Ботев Пловдив Димитър Димитров даде своето мнение след успеха на "канарчетата" над Черно море в двубой от 17-ия кръг на Първа лига. Специалистът подчерта организацията в защита на възпитаниците си като отличителна черта в играта. Според Херо все още е трудно да каже дали е напипал правилното лице на своя отбор, защото иска да се запознае с качествата на момчетата.

Херо: Създадохме нужната организация при играта ни в защита

"Черно море е един много силен отбор за нашето ниво. Най-важното беше, че създадохме нужната организация при играта ни в защита, имам предвид целия отбор. Головите положения пред нашата врата бяха изключително малко, говори за някаква организация, концентрация от нашите футболисти. Можи би това бе нещото, което наклони везните и това, че успяхме да вкараме положенията си. Знаете нашите проблеми. Футболистите се раздадоха, трудно им беше, но най-важното беше победата", започна Димитър Димитров след победата на Ботев Пловдив над Черно море.

"Аз работя от 7, 8 дни с тези футболисти. Много е трудно да кажа, че съм напипал правилното лице. Искам да се запознаем с качествата, характеристиките на тези футболисти. Ще търсим най-добрия вариант. Не играя само една схема, опитвам се да има вариативност в системите", продължи наставникът на Ботев.

"Беше видимо през второто полувреме с ЦСКА от 60-ата минута, когато отпаднахме. Мисля, че днес стояхме малко по-добре. Имаме много, много резерви в това отношение. Надявам се, въпреки че имаме един ден по-малко като почивка от Арда. Когато се правят календарите мисля, че тези неща са много важни, трябва да се гледа. Да създадат равни условия на отборите, за да играят, Арда е в подем и ще бъде труден мач", коментира още той.

"Пошегувах се с него (Илиан Илиев), че трябва да излезе в чужбина, за да го настигна. Той ми е приятел", добави Херо.

