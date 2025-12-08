Турски полицай загина при стрелба в Истанбул (ВИДЕА)

Турски полицай почина в понеделник след като беше прострелян и тежко ранен по време на акция за борба с наркотиците в Истанбул рано сутринта, съобщи гръцкото издание Kathimerini, позовавайки се на турски официални лица. Офицерът Емре Албайрак почина от раните си в болница. Той беше част от екип за специални операции, извършил акцията в квартал Чекмекьой в азиатската част на Истанбул.

„Нашият полицай Емре Албайрак, който беше сериозно ранен при операция за борба с наркотиците в квартал Чекмекьой, не можа да бъде спасен въпреки всички интервенции в болницата, в която беше откаран, и стана мъченик“, се казва в изявление на губернаторската служба на Истанбул.

Стрелецът е убит

Мъжът, открил огън по полицията, е бил убит, а двама други заподозрени са били задържани, съобщиха от службата.

Задържаните в акцията

Министърът на вътрешните работи Али Йерликая заяви в публикация в социалните мрежи в понеделник, че 970 заподозрени са били задържани при национални операции за борба с наркотиците през предходната седмица.

През последните години в Турция се наблюдава ръст на престъпленията, свързани с наркотици. Според доклад на Националния отдел за борба с наркотиците, миналата година е регистрирано 23% увеличение на инцидентите, свързани с наркотици, в сравнение с 2023 г. ОЩЕ: 455 задържани в Турция за наркотици

