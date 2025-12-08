Турски полицай загина при стрелба в Истанбул (ВИДЕА)

Турски полицай почина в понеделник след като беше прострелян и тежко ранен по време на акция за борба с наркотиците в Истанбул рано сутринта, съобщи гръцкото издание Kathimerini, позовавайки се на турски официални лица. Офицерът Емре Албайрак почина от раните си в болница. Той беше част от екип за специални операции, извършил акцията в квартал Чекмекьой в азиатската част на Истанбул.
„Нашият полицай Емре Албайрак, който беше сериозно ранен при операция за борба с наркотиците в квартал Чекмекьой, не можа да бъде спасен въпреки всички интервенции в болницата, в която беше откаран, и стана мъченик“, се казва в изявление на губернаторската служба на Истанбул.
Milletimizin başı sağ olsun 🇹🇷— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 8, 2025
Üzüntümüz çok büyük.
İstanbul Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Kahraman evladımız Emre Albayrak, Çekmeköy’de uyuşturucu operasyonu sırasında açılan ateş sonucu yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen… pic.twitter.com/Vx4n5f5ZHt
Стрелецът е убит
Мъжът, открил огън по полицията, е бил убит, а двама други заподозрени са били задържани, съобщиха от службата.
Задържаните в акцията
Министърът на вътрешните работи Али Йерликая заяви в публикация в социалните мрежи в понеделник, че 970 заподозрени са били задържани при национални операции за борба с наркотиците през предходната седмица.
През последните години в Турция се наблюдава ръст на престъпленията, свързани с наркотици. Според доклад на Националния отдел за борба с наркотиците, миналата година е регистрирано 23% увеличение на инцидентите, свързани с наркотици, в сравнение с 2023 г. ОЩЕ: 455 задържани в Турция за наркотици
📌 72 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 970 şüpheli yakalandı— Demirören Haber Ajansı (@dhainternet) December 8, 2025
📎 https://t.co/I4BLPxGPhJ pic.twitter.com/3xk6PL2qbi