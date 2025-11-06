Любопитно:

Дилемата пред Хулио Веласкес, която може да се окаже повратна за дербито Левски - ЦСКА

06 ноември 2025, 12:44 часа 337 прочитания 0 коментара

Наставникът на Левски Хулио Веласкес е изправен пред голяма дилема, която може да се окаже повратна за изхода от дербито срещу ЦСКА в събота. Специалистът умува как да използва Евертон Бала на терена - дали да влезе като плеймейкър, или пък да бъде изтеглен на фланга. Далеч по-вероятно обаче е Бала да играе като плеймейкър зад нападателя, тъй като по двата фланга се очаква да оперират Радослав Кирилов и Марин Петков.

Каква ще бъде ролята на Евертон Бала в дербито срещу ЦСКА?

44-годишният Веласкес демонстрира завидни тактически умения от началото на сезона, като в много мачове изненадва с избора си на стартов състав и позициониране на играчите, но пък това му носи резултат. Сега специалистът със сигурност е подготвил добра тактика и за дербито с ЦСКА, където ще се изправи срещу Христо Янев. А ролята на Бала определено ще бъде от голямо значение за играта на "сините" в срещата.

Още: Гръмката прогноза за Левски – ЦСКА, която взриви студиото на „Точно попадение“ (ВИДЕО)

Евертон Бала

Евертон Бала ще трябва да се нагърби с плеймейкърски функции и заради липсата на Мазир Сула, който имаше тази задача в последно време, но е контузен и ще пропусне мача. Иначе сред отсъстващите е и Карл Фабиен. По-рано Бала бе ползван и като фалшива деветка, но това е малко вероятен сценарий за срещата с ЦСКА. 

Още: Вечното дерби на България отдавна не е българско - ето кои са голмайсторите за последните 5 години

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
ЦСКА Левски Вечно дерби Първа лига Хулио Веласкес
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес