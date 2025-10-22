Директор в Лудогорец се закани на Левски: Лятото отново ще сме шампиони!

Един от директорите в Лудогорец се закани на Левски в битката за титлата в Първа лига. Както е известно, в момента „сините“ са лидер във временното класиране с 29 точки след 12 изиграни двубоя. На втора позиция се намира тимът на ЦСКА 1948 с 26 пункта също от 12 срещи. Лудогорец пък заема третото място в първенството с 23 точки, но и мач пасив спрямо „сините“ и отбора от Бистрица.

Техническият директор на Лудогорец Козмин Моци обаче е категоричен, че „орлите“ ще стопят разликата с Левски и през лятото отново ще бъдат шампиони. Бившият централен защитник говори пред медиите преди заминаването на разградчани за двубоя с Йънг Бойс в Лига Европа. Той също така коментира и бъдещето на треньора на тима Руи Мота.

„Защо да има напрежение?“

„Очакванията са да се върнем с точка или точки от Йънг Бойс. Очаквам да играем с настроение, с желание. Знам, че е различно, защото играем на изкуствен терен. Както казах и преди мача с Малмьо, в този нов формат всяка точка е важна. Ще се опитаме да вземем нещо от Йънг Бойс и се надявам, че ще успеем“.

„Всяка точка е важна, защото една точка може да струва много в края на основната фаза. Не вярвам проблемите в Първа лига да се отразят. Познавам много добре момчетата и съм сигурен, че те за такива мачове ще се стегнат и ще изглеждат по друг начин. Не е приятно на никой равенството със Спартак Варна, но не може след един мач с Йънг Бойс да се взима някакво решение“.

„Не мога да кажа, че този мач е критичен за един или друг човек. Напрежение няма. Защо да има? На второ място сме, имаме мач по-малко, но има доста мачове и съм сигурен, че ще е по-тежко, но лятото отново ще сме шампиони“, заяви техническият директор на Лудогорец.

ОЩЕ: Ас на Левски става и ляга с мисълта за титлата на България - вярва, че "сините" могат да бутнат Лудогорец