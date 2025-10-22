Войната в Украйна:

Ас на Левски става и ляга с мисълта за титлата на България - вярва, че "сините" имат шансове да бутнат Лудогорец

Един от водещите футболисти на Левски става и ляга с мисълта за титлата на България. Става въпрос за 35-годишния дефанзивен полузащитник на „сините“ Георги Костадинов. Това призна самият той в интервю за колегите от „Дспорт“. Мечката, както всички наричат опитния халф, допълни, че е убеден, че всички в клуба, не само футболистите и треньорския щаб, работят здраво за постигането на голямата цел.

Георги Костадинов бе категоричен, че за него Левски е идея, както и за много други българи. Затова той и колегите му трябва да дадат максимума си, за да могат „сините“ да детронират 14-кратния шампион на България – Лудогорец.

"За мен Левски е идея" 

„Събуждам се и си лягам с мисълта за титлата. За мен Левски е идея. Убеден съм, че не само футболистите и треньорският щаб работят за това, а и всички в клуба. Тази година нивото ни е доста високо. Смятам, че играчите трябва да дадем максимума, за да зарадваме многобройната ни публика“.

„Тази, която в не един и два трудни моменти показа своята класа, любов и морал, които възпитават. Бях част от дарителската кампания преди години. Примерът, който даде левскарската общност, ще се помни. Той трябва да бъде приет от всички, защото когато ножът опре до кокала, е необходимо да се обединиш и да излезеш с малки стъпки от кризата“, каза опитният полузащитник.

