Клуб от Германия следи роден национал, който разочарова в дебюта на Александър Димитров

17 октомври 2025, 17:09 часа 332 прочитания 0 коментара
Макар българският национален отбор по футбол да не се представя на ниво, в него са събрани най-добрите родни кадри. Един от тях е защитникът Росен Божинов, който се утвърди в белгийския Антверп, а сега е предизвикал интереса на клуб от Топ 5 първенствата. Става въпрос за германския Вердер Бремен, който играе в Първа Бундеслига. "Бременските музиканти" искат да се подсилят в защита и Божинов попада в списъка им с потенциални трансфери.

Вердер Бремен следи Росен Божинов

Според медиите в Германия стилът на Божинов е допаднал на скаутите на Вердер и те са го представили на ръководството като потенциална възможност за трансфер през януарския прозорец. "Зелените" искат със сигурност да привлекат поне един нов централен защитник през зимния период и българинът е в списъка на клуба.

Росен Божинов

20-годишният Божинов е юноша на ЦСКА, но изиграва само два мача за "армейците", преди да напусне. Той подписва с ЦСКА 1948, където се налага като титуляр и си печели трансфер зад граница. През 2024 г. подписва с белгийския Антверп и бързо е промотиран в първия отбор. През настоящия сезон той се утвърди в състава, а добрите му изяви му спечелиха повиквателна за националния отбор на България. Първи Илиан Илиев го извика за "лъвовете", а новият селекционер Александър Димитров също заложи на него при дебюта си в мача срещу Турция. Той обаче не е останал доволен, тъй като не го включи във втората среща на "трикольорите" срещу Испания.

Ако Вердер наистина привлече Божинов през зимата, то България отново ще има свой кадър в елита на Германия. Последният такъв пример е Илия Груев, който записа 59 мача за именно за Вердер Бремен, преди да се присъедини към Лийдс през 2023 година и да се превърне в 10-ия българин, играл в английската Висша лига.

Дария Александрова
