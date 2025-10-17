Юношите на България стартираха с победа участието си на престижен турнир на УЕФА

България U15 започна с победа и силна игра срещу Литва U15 на старта на приятелския турнир на УЕФА. Надпреварата ще срещне отборите на България, Литва, Полша и Словакия при юношите до 15 години между 17 и 22 октомври на терените на Национална футболна база.

България ще играе със Словакия и Полша

„Лъвчетата“ стартираха с успех след наказателни удари, след като в редовното време мачът завърши 3:3. Играчите на Петър Карачоров създадоха множество положения, с които да решат мача в редовното време, но в крайна сметка се наложиха с 4:2 при дузпите.

Във втория си мач пък България U15 ще играе със Словакия U15 на 19.10 от 11.00 часа. В заключителната трета среща на 22.10 от 11.00 часа се срещат родната селекция с Полша U15.

Мачовете от турнира ще бъдат първи международни срещи за този отбор, като всички двубои ще се излъчват на живо в YouTube канала на Българския футболен съюз.

