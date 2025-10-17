Войната в Украйна:

Юношите на България стартираха с победа участието си на престижен турнир на УЕФА

17 октомври 2025, 17:24 часа 270 прочитания 0 коментара
Юношите на България стартираха с победа участието си на престижен турнир на УЕФА

България U15 започна с победа и силна игра срещу Литва U15 на старта на приятелския турнир на УЕФА. Надпреварата ще срещне отборите на България, Литва, Полша и Словакия при юношите до 15 години между 17 и 22 октомври на терените на Национална футболна база.

България ще играе със Словакия и Полша

🇧🇬👏България U15 започна с победа и силна игра срещу Литва U15 на старта на приятелския турнир на УЕФА. 🏟Надпреварата...

Posted by Team Bulgaria on Friday, October 17, 2025

„Лъвчетата“ стартираха с успех след наказателни удари, след като в редовното време мачът завърши 3:3. Играчите на Петър Карачоров създадоха множество положения, с които да решат мача в редовното време, но в крайна сметка се наложиха с 4:2 при дузпите.

Във втория си мач пък България U15 ще играе със Словакия U15 на 19.10 от 11.00 часа. В заключителната трета среща на 22.10 от 11.00 часа се срещат родната селекция с Полша U15.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Мачовете от турнира ще бъдат първи международни срещи за този отбор, като всички двубои ще се излъчват на живо в YouTube канала на Българския футболен съюз.

ОЩЕ: Венци Стефанов нападна Светльо Вуцов: Лигльо, никога повече не трябва да бъде викан в националния отбор!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
УЕФА Национален отбор по футбол Литва отбор информация 2025
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес