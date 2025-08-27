Бивш голмайстор на Лудогорец блести в Карабао Къп (ВИДЕО)

Бивш голмайстор на Лудогорец изигра много силен мач за своя тим в турнира за Карабао Къп в Англия. Става въпрос за централния нападател на Брентфорд Игор Тиаго. 24-годишен офанзивен футболист се разписа един път при победата на „пчеличките“ над Борнемут във втория кръг на надпреварата. Двубоят завърши при резултат 2:0 за Брентфорд, а бразилецът отбеляза втория гол за своя отбор.

Игор Тиаго се представя много добре този сезон

Игор Тиаго премина в Брентфорд през лятото на 2024 година от белгийския Брюж. Тогава англичаните платиха 33 милиона евро за правата на бразилския голмайстор. Централният нападател обаче получи контузия, която го извади от терените за дълъг период от време. Все пак той успя да се възстанови и през настоящата кампания демонстрира доста добра форма. Той има три мача за „пчеличките“, в които се е отличил с две попадения.

Thiago makes it two 🔥 pic.twitter.com/ruIeCgum36 — Brentford FC (@BrentfordFC) August 26, 2025

Бразилецът бе един от водещите футболисти на Лудогорец

Тиаго пристигна в Лудогорец в края на февруари 2022 година. Той акостира на „Хювефарма Арена“ с трансфер от бразилския Крузейро, който на стойност 1,3 милиона евро. Нападателят бързо се превърна в основен играч на българския шампион. Той записа общо 55 мача за „орлите“, в които реализира 21 гола, а също така направи и 11 асистенции. Доброто му представяне не остана незабелязано и през лятото на 2023-та той бе продаден на белгийския Брюж срещу 11 милиона евро.

