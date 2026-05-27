Линейка се преобърна при катастрофа в Пловдив

Минути след 20 часа тази вечер линейка на частна спешна помощ е преминала с включена сигнализация на червен сигнал на светофара на кръстовище между бул. Шести септември и бул. Цариградско шосе. Последвал е сблъсък с друг автомобил, който вече е бил навлязъл в зоната на кръстовището, при което линейката се е ударила в бордюр и се обърнала.

Нейният водач, транспортираният пациент и придружителят му са откарани в болница за прегледи. По предварителни данни тримата не са пострадали сериозно. Медицинска помощ е оказана на място на другия шофьор. Пробите за алкохол са отрицателни. До изчакване на резултатите от прегледите движението в района на катастрофата е ограничено. Полицейски екипи насочват автомобилите към обходни маршрути.

