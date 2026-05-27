Възможно ли е да се предскаже бъдещето: Квантов експеримент дава отговор дали може да се вярва на пророчествата

Изследователи от Швейцария постигнаха състояние на „перфектна случайност“ в квантова система за първи път в историята, доказвайки на практика, че в природата съществуват процеси, които правят точното предсказване на бъдещето абсолютно невъзможно.

Може ли да се предскаже бъдещето?

В ежедневието всичко изглежда напълно предсказуемо: ако пуснете химикалка, тя ще падне. На нивото на най-малките частици на Вселената обаче обичайните закони на физиката вече не важат - там царува чистата вероятност. Това, което създава перфектна случайност, прави бъдещето ни фундаментално непредсказуемо. Изданието IFLScience съобщава как швейцарски физици са успели да докажат това на практика по време на уникален експеримент.

Баба Ванга е казала какво следва след смъртта на папа Франциск: Трябва ли да се страхуваме?

Как работи квантовият генератор?

Това явление се основава на теоремата на Бел, която доказва, че квантово-механичните ефекти не могат да бъдат обяснени с детерминистична теория, която се подчинява на крайната скорост на светлината. Тази концепция обикновено се използва, за да се докаже, че събитията не могат да бъдат предсказани със 100% точност.

За да изучи самата природа на непредсказуемостта, Ренер, заедно с колегите си Андреас Валраф и Анатолий Куликов, създава уникална постановка: два квантови бита (кубита) са поставени от противоположните страни на 30-метров тунел. Вътре в тази тръба, заплетени микровълнови фотони летят напред-назад и квантово измерване на единия кубит, което произволно извежда „0“ или „1“, автоматично и дистанционно влияе върху показанията на другия.

Тестът на Бел обаче сам по себе си се оказва недостатъчен, за да даде перфектен резултат, затова екипът използва специален метод от компютърните науки, известен като „двуизточников екстрактор“. Полученият квантов протокол е наречен „усилване на случайността“: той не прави предположения за това какво се случва вътре в системата, а просто генерира перфектно случайни числа.

Последици за науката и обществото

Успешното прилагане на тази идея демонстрира така нареченото квантово предимство. В момента няма класическа технология или суперкомпютър, независимо от мощността му, който да може да изпълни подобна задача. На практика перфектната случайност е жизненоважна за съвременната криптография, където създаването на наистина случайни ключове гарантира максимална сигурност, както и за хазартни игри като лотарии и казина.

Извънземни, Трета световна война и телепатия: Какво предрече Ванга за 2026 г.?

„Сега можете да кажете: „Добре, това би могло да е полезно и за криптографията и всичко останало. Но честно казано, истинската ми мотивация беше просто да отговоря на фундаменталния въпрос: Можем ли да генерираме перфектна случайност?“, признава Ренър.

В допълнение към технологичния пробив, резултатите от това безпрецедентно проучване имат дълбоки философски последици, принуждавайки човечеството да преосмисли фундаментални въпроси за това дали нашата природа е напълно предсказуема.

„Просто е невъзможно да се предскаже бъдещето. Има определени процеси, за които дори не можем да придобием реална представа!“, подчертава ученият.

Разшифроваха надписите на 4 000-годишна плоча с пророчества за глад и бедствия