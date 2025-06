След като през зимния трансферен прозорец Шефилд Юнайтед привлече Кристиан Нвачукву от Ботев Пловдив, сега на Острова са си харесали още една звезда на "канарчетата". Става въпрос за Ехидже Укаки, който се превърна в основна фигура в състава на Душан Керкез през миналия сезон. 20-годишният нигериец се отчете със 7 гола и 3 асистенции през кампанията, и по всяка вероятност ще напусне "Колежа".

Както е известно, "жълто-черният" клуб се намира в изключително деликатна финансова ситуация, откакто собственикът Антон Зингаревич получи 10-годишна забрана да преминава границата на страната. Играчите не са получавали своите заплати от близо три месеца, което по всяка вероятност ще доведе до напускането на голяма час от отбора. За капак днес стана ясно, че Зингаревич е на път съвсем да закопае Ботев Пловдив.

Финансовият фактор в допълнение с интереса от Шефилд Юнайтед по всяка вероятност ще склонят Укаки да напусне "Колежа". Добрите му изяви през изминалия сезон са били оценени от системата на "остриетата", която търси таланти по целия свят. Ако нигериецът премине на Острова, ще се събере с бившия си съотборник в състава на "канарчетата" Кристиан Нвачукву, който все още чака своя дебют за отбора.

Отборът на Шефилд бе на крачка от това да се завърне във Висшата лига, но допусна поражение на финалния плейоф срещу Съндърланд. Така тимът ще продължи борбата си за връщане в елита и през следващата кампания.

Sheffield United's new owners' data model has identified Nigerian winger Ehije Ukaki as a potential target. The 20 year old currently players for Bulgarian top-flight side Botev Plovdiv.



[@dannyhall04]#twitterblades #sufc pic.twitter.com/hfInS0ABhA