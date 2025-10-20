Емблематичен български клуб отърва кожата – остава с условен лиценз поне до Нова година

Един от емблематичните български отбори отърва кожата и ще остане с условен лиценз поне до Нова година. Става въпрос за тима на Спартак Варна. Това съобщи председателят на Управителния съвет на „соколите“ Алекс Илиев пред колегите от „Тема спорт“. Както е известно, варненци имат сериозни финансови проблеми като поради тази причина клубът можеше да остане без професионален лиценз, а това да постави под сериозна въпросителна неговото съществуване.

Илиев разкри, че е бил в София на среща с представители на БФС относно лиценза. Той сподели, че от футболния съюз искат да съдействат на Спартак, но НАП притиска клуба и централата. Босът на „соколите“ допълни, че варненци ще се координират с БФС, за да видят каква част от сумата, която събират да преведат на Националната агенция по приходите.

Спартак Варна се намира в много тежка ситуация

„В петък бяхме в София на среща с БФС за лиценза. Да видим кое е най-важно да направим от всичко, което се случва и иска от нас. Ясно е, че в цялостен вариант трябва да оправим абсолютно всички задължения. Няма накъде да мърдаме. Имахме добър разговор. БФС иска да ни съдейства, но трябва да се разбере, че си има правила, които трябва да се спазват. Определено не желаят да ни заличат от българския футбол, но НАП ги притиска“.

„Всички футболисти, които съдят Спартак, апелират и към УЕФА. Според мен ще се справим, но частичното справяне ще ни отложи нещата до януари, февруари. В София се срещахме и с адвокати на част от футболистите, които са завели дела срещу клуба. Почти с всички сме се споразумели, остават един-двама. Ще се координираме с БФС да видим каква частична сума от тази, която събираме, да преведем към НАП“.

„Със сигурност не трябва да спираме с кампанията. Това е най-големият и сериозен ефект – не само финансово, а и защото хората показват така, че този клуб трябва да го има, да продължи да съществува. Но докато не мине решението във вторник, не искам да говоря повече. Рибата е още в морето. На срещата в София видях хора, които искат да съдействат да се спасим, но правилата трябва да се спазват. От наша страна ще направим всичко възможно да удължат срока ни“, заяви председателят на Управителния съвет на „соколите“.

