Сектор Г скочи на „либералната градска десница“ заради снимката на Насар с Пеевски, намеси и "Армията"

Организираните привърженици на ЦСКА от Сектор Г излязоха с позиция относно разразилата се сага около трикратния световен шампион по вдигане на тежести Карлос Насар. Според запалянковците на столичния гранд полемиката била разпалена от "една малка, но изключително креслива общност, наречена "либерална градска десница". Феновете изписват тирада по адрес на въпросната общност, като намесват и модернизирането на стадион "Българска армия".

Сектор Г обвиниха "либерална градска десница" за случая с Насар

"След като изчакахме да се успокои разразилата се словесна истерия по адрес на нашия велик шампион Карлос Насар, бихме искали да вземем и ние отношение по въпроса", започват от Сектор Г. "Полемиката и цялата тази "буря в чаша вода" бяха инициирани от една малка, но изключително креслива общност, наречена "либерална градска десница", за която освен че съществува на 99% основно в социалните мрежи, знаем, че не е нито либерална, нито градска, нито десница", продължава позицията.

Според авторите това са "отчаяни хора, които за няколко гранта повече биха продали без свян дори семействата си". "Същите тези господа не искат да имаме модерен и европейски стадион в Борисовата градина и през годините не един или два пъти опитваха да слагат прът в колелото на нашето развитие. Не успяха да попречат на нас, няма да спрат устрема и на Карлос", твърдят те.

"... За разлика от вас, неуважаеми, офертите от чуждите посолства той ги отказва... Всеки, който познава и е виждал дори за 5 минути Карлос Насар знае, че казаното в неговата позиция преди няколко дни е самата истина, а политиката е нещо, което е чуждо, далечно и незначително в неговия свят", гласи част от края на поста.

