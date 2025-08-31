Фенове на ЦСКА искат оставката на Керкез! Тарторът на Сектор "Г" призова за завръщане на Любо Пенев

Тарторът на Сектор "Г" Иван Велчев-Кюстендилеца и самият фен клуб излязоха с две отделни публикации в социалните мрежи, в които призовават за оставката на старши треньора на ЦСКА Душан Керкез. Според Велчев времето на наставника е изтекло и било видно, че той не е способен да спре пропадането, а в коментарите поиска завръщане на Любослав Пенев. От страницата на запалянковците във Фейсбук пък са категорични, че след такова представяне време може да се иска в Ботев Пловдив и Чукарички, но не и в техния любим тим.

Призиви за оставка на Душан Керкез

"За мен времето на Душан Керкез в ЦСКА изтече. Видно е ,че той не е способен да спре пропадането. ЦСКА има нужда от победи, ЦСКА има нужда от победители!ОСТАВКА!", написа Кюстендилеца на страницата си във Фейсбук, а в коментарите под публикацията отговори на въпрос за евентуален наследник на Керкез. Според Иван Велчев Любо Пенев ще измъкне "червените" от тази ситуация.

"6 мача без победа и наченки на футболна идея. 6 мача на оправдания. След такова представяне още време може да се иска в "Ботев" (Пловдив), "Чукарички" или някъде другаде, не и в ЦСКА. За нас оставката на Душан Керкез е вече задължителна - без право на обсъждане и компромис. Крайно ВРЕМЕ е любимият ни отбор отново да носи удоволствие на обединената червена общност и да я привлича, а не отблъсква от стадионите. Не после, не другата седмица или месец. Сега и веднага! От Фен клуб "Сектор Г", гласи становището на запалянковците.

