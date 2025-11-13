Любопитно:

Феновете на Левски са номер 1, а тези на ЦСКА – три пъти по-малко (КЛАСАЦИЯ)

13 ноември 2025, 10:10 часа 210 прочитания 0 коментара

Според сайта Transfermarkt феновете на Левски са на първо място по средна посещаемост в България. Това показват данни за средното количество фенове, които са присъствали на агитките по време на мачовете до 15-тия кръг от Първа лига. Феновете на „сините“ са на първо място, следвани от тези на Ботев Пловдив. Привържениците на ЦСКА, макар и на трето място, са близо три пъти по-малко от тези на Левски.

Левски са първи с 9 363 фенове средно на мач

Ето какво казват и точните цифри. Засега Левски води убедително със средно 9 363 фенове на мач и общо 74 900. Втори са Ботев Пловдив, които имат над двойно по-малко – 4 388 средно на мач и общо 35 100 фенове, които са посетили стадион „Христо Ботев“. От началото на сезона ЦСКА има средно по 3 550 фенове на мач и общо 21 300. Това е почти три пъти по-малко за средната стойност и малко над три пъти повече за общата. Топ пет допълват „Черно Море“ с 2 900 средно и 20 300 общо и Добруджа с 2 643 средно и 18 500 общо фенове, които са на трибуните по време на мач.

Фенове на Левски

През миналия сезон Левски отново беше първи с 8 824

През миналия сезон резултатите бяха подобни. Левски беше на първо място със средно по 8 824 фенове на мач, ЦСКА беше на второ с 5 650. На трето място беше Ботев Пловдив с 4 446, четвърти беше Локомотив Пловдив със 2 905. Топ пет допълни Черно Море със средно 2 415 фенове на мач. И през миналия, и през този сезон, последен по този показател е отборът на ЦСКА 1948 със съответно 233 и 225 средно фенове на мач.

Ето и цялата класация за сезон 2025/26 до момента:

1. Левски – 9 363

2. Ботев Пловдив – 4 388

3. ЦСКА – 3 550

4. Черно Море – 2 900

5. Добруджа – 2 643

6. Локомотив Пловдив – 2 383

7. Ботев Враца – 2 321

8. Спартак Варна – 1 744

9. Лудогорец 1 043

10. Локомотив София – 974

11. Арда Кърджали – 970

12. Монтана – 866

13. Берое – 853

14. Славия – 625

15. Септември София – 374

16. ЦСКА 1948 – 225

Николай Илиев
Николай Илиев Отговорен редактор
ЦСКА Левски фенове на Левски Първа лига
