Локомотив София обърна Берое и засили заралии към Втора лига

Локомотив София постигна трудна победа над Берое в двубой от 29-ия кръг на Първа лига. Срещата, която се състоя на стадиона в столичния квартал „Надежда“, завърши при резултат 2:1 за домакините. „Железничарите“ трябваше да правят обрат в мача, след като губеха с 0:1 до 57-ата минута. В герои за тима на Станислав Генчев обаче се превърнаха Спас Делев и резервата Адил Тауи.
Берое изненадващо поведе
През първото полувреме двата тима предложиха доста динамичен сблъсък като създадоха по няколко сериозни положения пред вратата на съперника, но гол така и не падна. Все пак в 42-ата минута Берое поведе. Хуанка Пинеда намери Давид Валверде на празна врата и състезателят на заралии нямаше как да сбърка за 1:0.
Posted by PFC Beroe Stara Zagora on Thursday, April 9, 2026
Локомотив София вкара два гола след почивката
Малко след подновяването на играта Локомотив София изравни. Реян Даскалов центрира в наказателното поле на Берое, където Спас Делев се оказа най-съобразителен и се разписа за 1:1. Около четвърт час преди края на редовното време „железничарите“ пратиха топката за втори път във вратата на старозагорци. Попадението на Георги Минчев обаче не бе зачетено заради засада.
В 82-ата минута Локомотив София все пак успя да направи пълен обрат в мача. Адил Тауи получи отлично подаване от Карузо и с прецизен удар донесе трите точки на столичните „железничари“.
Класирането в Първа лига
След успеха си Локомотив София събра 37 точки и се изкачи до 9-то място във временното класиране в Първа лига. Десетият Ботев Пловдив е със същия актив. Берое пък заема 14-та позиция с 22 пункта. Толкова има и 15-ия Септември, който обаче е двубой пасив спрямо тима от Стара Загора.