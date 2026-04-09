Локомотив София обърна Берое и засили заралии към Втора лига

Локомотив София постигна трудна победа над Берое в двубой от 29-ия кръг на Първа лига. Срещата, която се състоя на стадиона в столичния квартал „Надежда“, завърши при резултат 2:1 за домакините. „Железничарите“ трябваше да правят обрат в мача, след като губеха с 0:1 до 57-ата минута. В герои за тима на Станислав Генчев обаче се превърнаха Спас Делев и резервата Адил Тауи.

Берое изненадващо поведе

През първото полувреме двата тима предложиха доста динамичен сблъсък като създадоха по няколко сериозни положения пред вратата на съперника, но гол така и не падна. Все пак в 42-ата минута Берое поведе. Хуанка Пинеда намери Давид Валверде на празна врата и състезателят на заралии нямаше как да сбърка за 1:0.

Загубихме с 2-1 срещу Локомотив София. - Defeated 2-1 by Lokomotiv Sofia. Posted by PFC Beroe Stara Zagora on Thursday, April 9, 2026

Локомотив София вкара два гола след почивката

Малко след подновяването на играта Локомотив София изравни. Реян Даскалов центрира в наказателното поле на Берое, където Спас Делев се оказа най-съобразителен и се разписа за 1:1. Около четвърт час преди края на редовното време „железничарите“ пратиха топката за втори път във вратата на старозагорци. Попадението на Георги Минчев обаче не бе зачетено заради засада.

В 82-ата минута Локомотив София все пак успя да направи пълен обрат в мача. Адил Тауи получи отлично подаване от Карузо и с прецизен удар донесе трите точки на столичните „железничари“.

Класирането в Първа лига

След успеха си Локомотив София събра 37 точки и се изкачи до 9-то място във временното класиране в Първа лига. Десетият Ботев Пловдив е със същия актив. Берое пък заема 14-та позиция с 22 пункта. Толкова има и 15-ия Септември, който обаче е двубой пасив спрямо тима от Стара Загора.