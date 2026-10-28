Олимпийски шампион, победил всеки от "Голямата тройка", сложи край на кариерата си

Той победи всеки един от членовете на "Голямата тройка", стана олимпийски шампион и бе лицето на "изненадата" в света на тениса в продължение на години. Това са само малка част от постиженията в блестящата 24-годишна кариера на Стан Вавринка. Той официално се сбогува с феновете по време на турнира в Базел пред родна публика. Пред препълнени трибуни, които го подкрепяха шумно, Вавринка отстъпи пред осмия в схемата Иржи Лехечка, което бе последният му мач.

Стан Вавринка си каза "сбогом" с тениса пред родна публика

Известен с живописния си бекхенд с една ръка, любимецът на феновете Вавринка достигна най-високото си класиране в кариерата - № 3 през 2014 година и спечели 16 титли от Тура, включително три трофея от Големия шлем. Той завоюва най-ценните си отличия, след като победи тогавашния лидер в света във всеки финал. Той постигна първия си голям триумф на Australian Open през 2014 година, като се наложи над Рафаел Надал в мача за титлата. Вавринка спечели Ролан Гарос през 2015 година, а след това и US Open през 2016 година, като победи Новак Джокович и в двата финала.

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Състезавайки се в ерата на "Голямата тройка", състояща се от Роджър Федерер, Надал и Джокович, Вавринка приключи кариерата си с 590 победи в мачове от АТП Тура. По пътя към спечелването на единствената си титла от сериите Мастърс 1000 през 2014 година в Монте Карло, Вавринка победи сънародника си Федерер във финала. Така той е един от малкото тенисисти, които могат да се похвалят с победа над всеки член от "Голямата тройка". Швейцарецът е и един от най-трудните опоненти на Григор Димитров. Българинът има шест победи и седем загуби от него.

Вавринка и Федерер спечелиха заедно златния медал на двойки на Олимпийските игри в Пекин през 2008 година. Двамата помогнаха също така на Швейцария да спечели първата си титла в Купа Дейвис през 2014 година. През цялата 24-годишна професионална кариера на Вавринка неговият ожесточен състезателен дух и превъзходните му умения при ударите бяха напълно очевидни. Стан получи топло сбогуване през целия си прощален сезон, като често отговаряше на подкрепата на публиката, оформяйки сърце с ръцете си - нещо подходящо за човек, който спечели сърцата на тенис феновете.

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