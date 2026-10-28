В Чернобил растат черни гъби, които се хранят с радиация: Учени откриха за какво може да се използват

Гъби, открити в разрушения четвърти реактор на Чернобилската атомна електроцентрала, биха могли да помогнат за разработването на материали за защита на астронавтите от космическа радиация. Според Futura, учените изучават свойствата на тези организми и потенциалното им използване по време на бъдещи мисии до Луната и Марс.

Черните гъби в Чернобил

През 1997–1998 г. украински учени, изследващи вътрешността на Реактор 4, откриват 37 вида гъби, растящи в силно радиоактивно замърсени среди. Много от тях са черни поради високата концентрация на меланин, пигментът, който определя и цвета на човешката кожа.

Изследователите са проявили особен интерес към вида Cladosporium sphaerospermum, който е способен не само да оцелява в близост до източници на интензивна радиация, но и да расте в такива условия.

В проучване, публикувано през 2007 г., учените установяват, че облъчването променя свойствата на меланина и ускорява растежа на някои тъмни гъби. По-конкретно, радиацията изглежда стимулира растежа на Cladosporium sphaerospermum дори при наличие на хранителни дефицити.

„Учените предполагат, че това може също да помогне на някои гъби да извличат използваема енергия от радиацията“, се казва в публикацията. Тази хипотеза се нарича радиосинтеза, но механизмът ѝ все още не е окончателно доказан.

Следващата стъпка включваше експерименти на Международната космическа станция. Там беше култивиран Cladosporium sphaerospermum и бяха измерени нивата на радиация под гъбната колония. Резултатите показаха, че гъбите са се развивали приблизително с 21% по-бързо в Космоса, отколкото по време на подобен експеримент на Земята. Сензорите също така регистрираха по-ниски нива на радиация под гъбната култура. Освен това пробата за експеримента беше взета от лаборатория, а не директно от Чернобил.

Изследователите проучват възможността за отглеждане на гъбична биомаса за създаване на защитни структури на Марс. По-конкретно, тя може да се смеси с марсиански прах, за да се създадат стените на модулите за местообитания. Този подход би могъл потенциално да намали количеството материали, които би трябвало да бъдат транспортирани от Земята.

„Технологията остава експериментална и изследователите все още не са определили колко ефективно гъбичните материали могат да осигурят защита при реални условия на космически полети“, отбелязва публикацията.

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Противно на първоначалните очаквания, Чернобилската зона никога не се е превърнала в биологична пустиня – там активно процъфтява дивата природа. Учените отбелязват, че именно отсъствието на хора след евакуацията е позволило на природата да се възстанови, въпреки че радиацията продължава да уврежда организмите, причинявайки мутации и аномалии.

Проучванията показват постепенни адаптации при живите същества, като например по-тъмните жаби с повишени нива на меланин, но учените спорят дали това е реакция конкретно на радиация или други замърсители.