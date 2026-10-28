"Хвана гората": Глиган направи следобедно кардио край Перник (ВИДЕО)

Глиган е направил следобедно кардио край Перник, става ясно от видео в групата "Забелязано в Перник". Кадрите са публикувани на 18 октомври 2026 г. Животното е заснето как тича в насрещното пътно платно край града, като видимо развива голяма скорост срещу движението на автомобилите. За щастие няма инциденти, тъй като то все пак се движи по банкета. Впоследствие животното рязко завива в храстите и дърветата край пътя. Това става повод авторът на видеото да възкликне: "Хванал гората".

Популацията на глиганите и техните набези в България

По данни на Изпълнителната агенция по горите броят на глиганите на територията на България през 2024 г. е бил 58 000. Ето защо техните набези не са рядкост у нас.

През декември 2022 г. глиган рани тежко стоматолог от Смолян по време на лов, а през октомври 2023 г. 19-годишен водач на "Мерцедес" удари диво прасе на автомагистрала „Хемус“.

Докато останалите случаи все пак са свързани с инциденти - може би най-куриозният случай е през октомври миналата година, когато глигани разораха подгизнал футболен терен и отложиха двубоят от Б областна група Пазарджик - пето ниво на родния футбол, между Бенковски 2006 Црънча и Орлета Пазарджик. Информацията се потвърди както от официалните документи на БФС, така и от съобщение на Бенковски 2006. ОЩЕ: Добре дошли в България! Глигани разораха футболен терен и накараха БФС да отложи мач (СНИМКА)