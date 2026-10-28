Кризата в Добруджа се задълбочава след неочаквано решение на ФИФА

Проблемите пред Добруджа продължават да нарастват. Добричкият клуб, който заема предпоследното място във Втора лига, е поредният български отбор, попаднал под ударите на ФИФА. Футболната централа е наложила санкция на тима на 22 октомври и предвижда забрана за регистрация на нови футболисти в рамките на три трансферни прозореца. Това ограничава възможностите на клуба да подсили състава си с нови попълнения през следващите трансферни периоди.

Санкцията от ФИФА се превърна в поредния тежък удар за Добруджа

Забраната за регистрация е една от санкциите, които дисциплинарните органи на ФИФА могат да налагат на футболни клубове. Според разясненията на световната футболна централа тя не позволява на наказания отбор да регистрира нови футболисти, независимо дали те са професионалисти или аматьори. Ограничението може да бъде прекратено след изтичането на санкцията или ако тя бъде отменена от ФИФА след изпълнение на съответните условия.

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Добруджа продължава да изпитва затруднения след изпадането си от Първа лига. Отборът се намира в долната част на класирането във Втора лига, а евентуалното ново влошаване на резултатите би усложнило още повече положението му.

Тимът от Добрич не е единственият български отбор, за който се съобщава, че има действаща забрана за регистрация на нови футболисти. В списъка попадат още Ботев Враца, Верея, Крумовград и Ловеч. Сред посочените клубове има отбори с различен статут, а Ловеч вече не функционира като действащ клуб.

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