Ударени кораби край България:

ВСУ е силна армия, ще замени американците в Европа

28 октомври 2026, 12:30 часа 191 прочитания 0 коментара
Снимка: Facebook/Генеральний штаб ЗСУ
ВСУ е силна армия, ще замени американците в Европа

Украинските военни могат да компенсират липсата на американско военно присъствие в Европа. Това е мнението на бившия казахстански премиер Акежан Кажегелдин. 

"Смятам, че украинският компонент ще компенсира отсъствието на американските въоръжени сили по източните граници [на НАТО]. Това е добра армия, както се смята в Европа; днес те са признати за добри действащи въоръжени сили. Напълно е възможно в бъдеще във всички балтийски републики да бъде разположено някакво формирование с участието на украински военни. Украйна ще бъде компонент от отбранителната стратегия на Европейския съюз. Вече е", заяви той, цитиран от "Билд". 

Експремиерът добави и друго: "Европа се движи към създаване на собствени въоръжени сили и е вероятно в рамките на НАТО или успоредно с НАТО да се появи някаква друга военно-промишлена организация".

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Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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