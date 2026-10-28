ВСУ е силна армия, ще замени американците в Европа

Украинските военни могат да компенсират липсата на американско военно присъствие в Европа. Това е мнението на бившия казахстански премиер Акежан Кажегелдин.

"Смятам, че украинският компонент ще компенсира отсъствието на американските въоръжени сили по източните граници [на НАТО]. Това е добра армия, както се смята в Европа; днес те са признати за добри действащи въоръжени сили. Напълно е възможно в бъдеще във всички балтийски републики да бъде разположено някакво формирование с участието на украински военни. Украйна ще бъде компонент от отбранителната стратегия на Европейския съюз. Вече е", заяви той, цитиран от "Билд".

Експремиерът добави и друго: "Европа се движи към създаване на собствени въоръжени сили и е вероятно в рамките на НАТО или успоредно с НАТО да се появи някаква друга военно-промишлена организация".