Чернобил 40 години по-късно. Вълците превзеха зоната, науката откри нещо необикновено

Вълци, бизони и коне заживяха сред изоставените села – докато не дойде войната.

На 26 април 1986 г. експлозията на Реактор №4 на Чернобилската атомна електроцентрала причинява най-тежката авария в историята на ядрената енергетика. Хората са принудени да напуснат огромна територия около централата, но опасната за тях зона постепенно се превръща в природна лаборатория: място, където екосистемата може да се наблюдава почти без земеделие, лов, трафик и строителство. Оттук започва историята на „Радиоактивни вълци: Забранената дива природа на Чернобил“ по Viasat Nature.

Вълци с датчици за радиация

Изследване от 2015 г. установява, че наситеността на вълците в зоната е над седем пъти по-висока от тази в сравними резервати. Високи остават и популациите на лосове, благородни елени, сърни и диви свине. Това не значи, че радиацията не влияе на дивата природа. То подсказва, че за едрите бозайници ползите от живота без хора може отчасти да надделяват над вредите от замърсяването.

Учените поставят на вълците GPS нашийници с датчици за радиация. Така установяват къде ловуват, колко големи са териториите им и каква доза поемат в ландшафт с много различни нива на замърсяване. Животните могат да бъдат облъчвани отвън и да поемат радионуклиди с храната и водата, но не са мутантите от въображението: при изследвания от 2026 г. не са забелязани очевидни деформации. Промените са скрити много по-дълбоко.

Приспособили ли са се вълците към радиацията?

Изследване с участието на американския биолог Кара Лав открива промени в имунните клетки и в активността на гени, свързани с реакцията към увреждане на ДНК. Учените засичат и следи от селекция в участъци от генома, отговорни за имунитета и раковите процеси. Това е завладяваща следа за онкологията, но не означава, че вълците са просто „устойчиви на рак“. По-скоро хроничното облъчване може да се е превърнало в един от факторите на естествения подбор. Филмът разглежда и възможността тези промени един ден да са значими за човешката медицина.

Изненада са и източните дървесни жаби, които в зоната са средно значително по-тъмни. Учените подозират, че след аварията жабите с повече защитен меланин са оцелявали по-лесно. Това е пример за естествен подбор в екстремна среда.

40 години изследвания – и изведнъж война

Десетилетия наред зоната дава на учените данни, които не могат да се получат в контролиран експеримент: за миграцията на животните, ефектите на цезий-137 и стронций-90, мутациите и скоростта на възстановяване на екосистемите. През февруари 2022 г. руски сили окупират централата и части от зоната. Лаборатории са повредени или разграбени, изчезват оборудване и радиоактивни проби, а части от територията по-късно трябва да бъдат разминирани.

Филмът го описва така: „Изследователското оборудване беше унищожено, пробите бяха загубени, а научната работа замря.“ Особено болезнена е загубата на генетични проби, унищожени при масовите спирания на тока, и прекъсването на дългосрочните наблюдения.

Чернобил през 2026 г.: заплахата отново идва отвън

На 14 февруари 2025 г. дрон удря Новото безопасно укритие, огромната конструкция над разрушения Реактор №4. Повредени са външната и вътрешната му част и избухва пожар, но не е регистрирано изпускане на радиоактивни вещества над допустимите норми. През април 2026 г. централата съобщава, че съоръжението все още не е възстановило пълната си херметичност, но осигурява само частична защита. Готви се мащабна програма за възстановяване с цена около 500 млн. евро.

„Без нас вълците процъфтяваха“, обобщават създателите на филма. Това е историята на един от най-необикновените екологични експерименти на нашето време, в който 40 години природата се приспособява към една катастрофа, докато не идва друга.

Видео за „Сезон на Дивата Европа“ по Viasat Nature

„Радиоактивни вълци: Забранената дива природа на Чернобил“ е част от рубриката „Сезон на Дивата Европа“. Премиерата е във вторник, 13 октомври, от 21:00 по Viasat Nature. Повторенията са в неделя, 18 октомври, от 11:20 и в неделя, 25 октомври, от 15:20.

Пълната програма на ТВ канала е на www.viasatnature.eu/bg