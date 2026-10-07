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Атанас Рибарски призна дали БФС търси нов селекционер за националния отбор

07 октомври 2026, 10:56 часа 681 прочитания 0 коментара
Снимка: Team Bulgaria / Facebook
Атанас Рибарски призна дали БФС търси нов селекционер за националния отбор

Временният селекционер на българския национален отбор Атанас Рибарски даде мнението си след победата с 2:0 над Люксембург в Лигата на нациите. "Лъвовете" записаха първи успех в Лигата на нациите и то във втория мач на Рибарски начело. Родният специалист остана доволен от представянето на неговия тим и отличи себераздаването на футболистите. Накрая той отговори на въпрос кой ще бъде следващият селекционер. Както е известно, БФС назначи Рибарски само за срещите с Исландия и Люксембург, а в медиите се спекулира, че Силвиньо е избран за постоянен наследник на Александър Димитров. 

Рибарски след победата: Няколко безсънни денонощия бяха необходими

Рибарски призна за трудностите, които е срещнал в последните няколко дни начело, но все пак всичко е завършило с усмивка: "Исках семпло, директно представяне. Благодарности към играчите за отношението им към процеса, към мен и екипа. Няколко безсънни денонощия бяха необходими, за да предадем идеите си. Нямахме време да ги тренираме, но самите те го търсеха. Атанас Илиев и Влади Николов могат да отбелязват голове. Той не можа да вкара първия мач, но съм радостен, че днес вкара. Момчетата са усмихнати след мача. Най-важната поука е, че една победа няма да значи нищо, ако отборът няма облик. Кой ще е селекционер? Този въпрос не стои на дневен ред."

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Атанас Рибарски

Рибарски направи подробен анализ на представянето на тима и как предварителният замисъл за мача е дал резултат: "Доволен съм от резултата и от играта през първото полувреме. Идеята проработи. Този път отбелязахме. Знаехме, че второто полувреме ще имаме пространства, можехме да ги използваме по-добре. Видях желание и жертвоготовност. Това е нещо позитивно. Знаем как да управляваме двубоите и играчите са наясно. Трябва да с съобразим с някои фактори - умора, липса на играчи и освежаване. Първото полувреме пресирахме доста активно. Целта беше да отбележим гол, два. Второто трябваше 10 минути да не им позволим да отбележат и после да контролираме двубоя."

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Национален отбор по футбол Атанас Рибарски
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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