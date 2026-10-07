Рибарски обяви, че иска да остане начело на България - чака се решението на Гонзо

Временният национален селекционер Атанас Рибарски заяви категорично, че би искал да остане начело на България и след края на настоящия лагер. Специалистът говори след завръщането на "лъвовете" от Люксембург, където тимът постигна първата си победа в Лигата на нациите. Въпреки позитивния резултат Рибарски предупреди, че един успех не решава проблемите и постави като основни цели изграждането на разпознаваем стил, интегрирането на младите и връщането на доверието на феновете.

"За един треньор по-високо място няма"

Рибарски пое националния тим при форсмажорни обстоятелства, но не скри желанието си да продължи работата. "Да. За мен това е най-голямата чест, която може да има човек, упражняващ тази професия - да бъде начело на националния отбор. Според мен по-високо място в йерархията за един треньор няма", заяви той. Селекционерът благодари на ръководството на БФС и Георги Иванов за оказаното доверие, като подчерта, че ще приеме решението на федерацията за бъдещето си.

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"Една победа не значи нищо, ако отборът няма облик"

Рибарски не позволи успехът над Люксембург да измести фокуса от по-дългосрочната задача пред България. "Една победа не значи нищо, ако отборът няма облик. Трябва да знае как да се противопоставя на отбори, които се защитават в собствената си половина, и на такива, които пресират", обясни специалистът. Според него националите трябва да изградят повтаряем модел на игра, а футболистите да получават роли, които са максимално близки до тези в клубните им отбори.

План за младите и връщане на феновете

Друг основен приоритет е постепенното налагане на младите футболисти. Рибарски познава добре играчите между 19 и 21 години и смята, че трябва да бъде изработен конкретен план за интегрирането им в представителния тим. Селекционерът постави и още една голяма цел - националният отбор отново да накара българските привърженици да се вълнуват от представянето му.

"Феновете изстрадаха много. Всички изстрадахме резултатите през последните години. Националният отбор е този, заради който хората трябва отново да започнат да се вълнуват", заяви Рибарски. Според него настоящият състав има необходимите качества, но една победа е само начална стъпка. Голямото предизвикателство е България да изгради собствен облик и да го показва последователно, независимо от съперника.

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