Ударени кораби край България:

АПИ е обявила обществена поръчка за пътя Смолян - Пампорово

07 октомври 2026, 19:28 часа 378 прочитания 0 коментара
Снимка: Screenshot/YouTube
АПИ е обявила обществена поръчка за пътя Смолян - Пампорово

Обществена поръчка с прогнозна стойност от 9 милиона евро е обявила Агенция "Пътна инфраструктура" за избор на изпълнител, който да възстанови щетите от активиралото се на 1 май тази година свлачище по пътя от Смолян до Пампорово. Това съобщи пред депутатите от ресорната парламентарна комисия министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков.

Още: Свлачището край Пампорово застрашава достъпа до курорта преди зимата

По думите му офертите ще бъдат представени до 26 октомври. "Спрямо обществената поръчка на първия етап се предвижда частичен работен проект с продължителност от 30 календарни дни. Това се прави с цел да може в рамките на аварийната ситуация в момента, в който имаме частична проекта готовност, да бъде издадено разрешение за строеж, за да може да започне строителството. Агенция "Пътна инфраструктура" до този момент е направила сериозни предпроектни проучвания. Установено е и вече е уточнено и прието на експертен съвет към Агенция "Пътна инфраструктура" начинът, по който ще бъде възстановен пътя, а това ще бъде с мостово съоръжение", заяви регионалният министър.

Още: Облекчение за трафика: Асфалтират обходния маршрут край Пампорово

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пампорово АПИ Смолян обществена поръчка
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес