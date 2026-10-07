АПИ е обявила обществена поръчка за пътя Смолян - Пампорово

Обществена поръчка с прогнозна стойност от 9 милиона евро е обявила Агенция "Пътна инфраструктура" за избор на изпълнител, който да възстанови щетите от активиралото се на 1 май тази година свлачище по пътя от Смолян до Пампорово. Това съобщи пред депутатите от ресорната парламентарна комисия министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков.

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По думите му офертите ще бъдат представени до 26 октомври. "Спрямо обществената поръчка на първия етап се предвижда частичен работен проект с продължителност от 30 календарни дни. Това се прави с цел да може в рамките на аварийната ситуация в момента, в който имаме частична проекта готовност, да бъде издадено разрешение за строеж, за да може да започне строителството. Агенция "Пътна инфраструктура" до този момент е направила сериозни предпроектни проучвания. Установено е и вече е уточнено и прието на експертен съвет към Агенция "Пътна инфраструктура" начинът, по който ще бъде възстановен пътя, а това ще бъде с мостово съоръжение", заяви регионалният министър.

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