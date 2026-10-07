Георги Иванов спешно замина за среща с УЕФА: На дневен ред е бъдещето на световния футбол

Президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов отпътува рано тази сутрин за Берлин, където ще участва в еднодневна среща на 55-те федерации, членуващи в УЕФА. Шефът на БФС е пътувал директно от Люксембург, след като снощи бе на трибуните при победата на България с 2:0 срещу домакините. Успехът бе първи за "лъвовете" в група С/4 на Лигата на нациите. Заради ангажимента си в германската столица Георги Иванов няма да се прибере днес с останалата част от делегацията на БФС.

Европейската централа обсъжда намирането на силен опонент преди крайния срок за номинации във ФИФА

От София към Берлин ще пътува и изпълнителният директор на БФС Андрей Петров. Срещата ще събере ръководителите на футболните федерации от 55-те страни членки на УЕФА. Официален дневен ред за разговорите не е обявен.

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Според информация на tbsnews.net една от основните теми може да бъде свързана с предстоящите избори за президент на ФИФА. УЕФА планира да обсъди със своите членове възможността за излъчване на кандидат, който да се противопостави на настоящия президент Джани Инфантино. Крайният срок за номинации е 18 ноември. Изборите за президент на световната футболна централа са насрочени за 18 март в Рабат, Мароко. Право на глас ще имат представителите на всичките 211 национални асоциации, които членуват във ФИФА.

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