Футболист №1 на България: „Само аз знам колко е трудно. Горд съм, радвам се, искам да се развивам“

Илия Груев-младши беше обявен за Футболист №1 на България за 2025 г. Той играе за английския Лийдс Юнайтед, като през изминалата година йоркширци си спечелиха директна промоция от Чемпиъншип във Висшата лига. Груев беше основна част от това постижение и до ден днешен си остава един от любимците на треньора Даниел Фарке. Младият халф записа и добри мачове за националния отбор на България.

Илия Груев: „Искам да пожелая много успехи“

Ето и първите думи на Илия Груев след като взе първата си награда за Футболист на годината: „Благодаря на президента, благодаря за хубавите думи, благодаря на Найден за организацията, но най-вече на приятелката ми, на сестра ми, не мениджъра, майка ми и баща ми, който е вкъщи и гледа. Искам да пожелая на всички нас за 2026 година много здраве, щастие, късмет и много успехи“.

„Само аз си знам колко е трудно“

Той говори и за целите си: „Аз се радвам много, че хората оценяват това, което правя в Англия, във Висшата лига, дават ми гласове. Само аз си знам колко е трудно и през какви трудности съм минал. На 25 години съм, искам да продължавам да се развивам, да съм на все по-добро ниво. Горд съм, че играя във Висшата лига. Но съм горд най-вече от това как семейството и приятелите ме виждат – човекът Илия Груев“.

