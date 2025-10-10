Футболистите на емблематичен роден клуб отказват да тренират заради неизплатени заплати

През седмицата лицензионната комисия към Българския футболен съюз заплаши два родни клуба с отнемане на лиценза. Става въпрос за Пирин Благоевград и Спартак Варна. От централата публикуваха дълга позиция на официалния си сайт, в което обясниха, че ако "орлетата" и "соколите" не изпълнят определени изисквания до 21.10.2025 година, то те ще получат забрана за участие в първенствата и турнирите под егидата на БФС. Тази новина предизвика още по-голям проблем в отбора на Благоевград.

Сериозни проблеми в Благоевград

Втородивизионният клуб се бори със сериозни финансови проблеми през последните месеци. Сега трудностите пред ръководството на Пирин са се умножили, тъй като за втори път през настоящия сезон играчите на отбора са отказали да тренират. Регионалното издание "Струма" съобщава, че само преди две седмици ситуацията в Благоевград е била същата. Футболистите на "орлетата" са отказали да тренират преди визитата на Лудогорец II в края на септември, но тогава шефовете Георги Спасов и Милен Стефанов са успокоили нещата, изплащайки по една заплата.

В информацията се сочи, че вчера футболистите са се събрали на стадиона за среща с ръководството, след като от БФС заплашиха с отнемане на лиценз. След края на събирането не се е провела планираната тренировка. Няма яснота колко всъщност заплати не са получавали играчите на славния благоевградски тим. Пирин Благоевград завърши на третата позиция във Втора лига през миналия сезон и беше на крачка от класиране в елита, но загуби плейофа срещу Ботев Враца. Към настоящия момент "орлетата" са шести в подреждането на втората ни дивизия.

